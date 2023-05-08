14 комментариев

Самир Насри раскритиковал СМИ за травлю Неймара.

Француз считает, что журналисты преподносят бразильца фанатам «ПСЖ», как главного врага и проблему Килиана Мбаппе. Из-за этого поклонники парижан травят Неймара, пытаясь осчастливить француза.

Напомним, что на прошлой неделе возле дома Неймара прошел протест болельщиков «ПСЖ», требовавших ухода бразильца из клуба. Лига 1 осудила действия фанатов и усилила охрану футболистов.

Насри заявил Canal Futbol, что болельщики винят во всем Неймара только из-за средств массовой информации:

«Это все вина прессы. Они винили Неймара в проблемах Мбаппе, поэтому теперь, когда они хотят порадовать Килиана, они пытаются доконать его. Но Неймар – это тот, кто ведет за собой команду в начале сезона».

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