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😤 «Это все вина прессы. Они убедили болельщиков, что Неймар – враг Мбаппе». Самир Насри о причинах конфликта в «ПСЖ»

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Самир Насри раскритиковал СМИ за травлю Неймара.

Француз считает, что журналисты преподносят бразильца фанатам «ПСЖ», как главного врага и проблему Килиана Мбаппе. Из-за этого поклонники парижан травят Неймара, пытаясь осчастливить француза.

PSG fans protest against board, criticise Lionel Messi and chant outside Neymar's house – The Athletic

Напомним, что на прошлой неделе возле дома Неймара прошел протест болельщиков «ПСЖ», требовавших ухода бразильца из клуба. Лига 1 осудила действия фанатов и усилила охрану футболистов.

Насри заявил Canal Futbol, что болельщики винят во всем Неймара только из-за средств массовой информации:

«Это все вина прессы. Они винили Неймара в проблемах Мбаппе, поэтому теперь, когда они хотят порадовать Килиана, они пытаются доконать его. Но Неймар – это тот, кто ведет за собой команду в начале сезона».

Согласны с Насри?

14 комментариев

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хамлохам
Ответ Имя Фамилия
В принципе у Неймара с Мбаппе всё было отлично пока не пришёл алчный арг и не начал делить раздевалку и создавать группировки.
Вам необходимо подлечиться!
Ненависть Вас съест.
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Hella black
Надо уходить что Нею что Месси ! Катарский мешок как был так и останется мешком.
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Hella black
Ответ Имя Фамилия
Уйдёт только бесполезный меси, а лучшие игроки останутся. Следующий сезон будет лучше по всем статьям.
Влажные мечты так и останутся влажными !
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Совесть Черданцева
Ребят, вот вы шутите,а у Имя Фамилия агония: всё рушится. И Бавария все-таки титул возьмёт, и Месси красиво извинился перед ПСЖ. Эх, жизнь...
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yarmuck
В один прекрасный день, надеюсь он недалек, фвнаты ПСЖ проснутся и не увидят в команде ниМесси, ни Неймара...ни Мбаппе
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Fan de PSG depuis 2002
У Пари Сен-Жермен все будет хорошо. Чтобы подняться нужно упасть. Сейчас выиграют 11-й титул чемпионов Франции. В следующем сезоне показатели будут лучше.

Allez le PSG !
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BSADNIK
Ответ Имя Фамилия
Влажная мечта это когда фантик меси уговаривает Неймара, Мбаппе и Верратти куда-то уйти, чтобы не дай бог ПСЖ не провёл следующий сезон лучше нынешнего)) Только вряд ли это поможет, ПСЖ даже резервным составом играл лучше, чем в любой сезон с балластом меси.
ты с какого мира к нас прилетел. ты читаешь не ту газету дружок
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Совесть Черданцева
Ответ Имя Фамилия
Пивоварня за месяц повылетала изо всех турниров, отчаянно держится за судей на волоске от слива бундеслиги. Барса скоро отправится в пердив по делу Негрейры. Меси заставляют извиняться на камеру и летом отправят в Аль-Хилаль вместе с Галтье. Наш ПСЖ провёл шикарный матч без балласта и готовится к выздоровлению после аргентинской болячки.
"Наш"? У тебя раздвоение?
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Совесть Черданцева
Ребят, вот вы шутите,а у Имя Фамилия агония: всё рушится. И Бавария все-таки титул возьмёт, и Месси красиво извинился перед ПСЖ. Эх, жизнь...
Бавария может выигрывать титул чемпионов, а может и не выигрывать. Нам (болельщикам Пари Сен-Жермен) все равно (не холодно, не жарко). Главное, чтобы ПСЖ выиграл чемпионат Франции и стал 11-кратным чемпионом (самым титулованным). Дальше, я уверен, все наладится.
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