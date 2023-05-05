Гаспачо
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Сборная свободных агентов, которая может взять чемпионство в любой топ-лиге Европы. Как она выглядит?

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ювентус Ювентус
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Тони Кроос Тони Кроос
Лионель Месси Лионель Месси
Лука Модрич Лука Модрич
Начо Фернандес Начо Фернандес
Милан Шкриньяр Милан Шкриньяр
Нголо Канте Нголо Канте
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

Некоторые игроки практически определились с новыми клубами.

Ресурс Sport360 проанализировал список игроков, которые 30 июня 2023 года станут свободными агентами, и составил мощную сборную. На первый взгляд кажется, что подобный состав вполне мог бы побороться за чемпионство в любом европейском топ-чемпионате.

Наибольший десант оказался из «Мадрида» − сразу пять игроков. Это Начо, Кроос, Модрич, Бензема и Асенсио. Нет никаких сомнений, что практически все из них останутся в составе «королевского клуба».

Милан Шкриньяр, по данным инсайдеров, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», по Давиду Де Хеа есть некоторые вопросы, но вряд ли в «Юнайтед» решатся в быстром темпе искать ему замену уже этим летом.

Двое представителей «Ювентуса», Адриен Рабьо и Анхель Ди Мария, не против продолжить свой путь в команде Аллегри, но пока никаких серьезных переговоров по новым контрактам не было.

Некоторые болельщики в комментариях решили поделиться своими впечатлениями:

💭 Состав «Интер Майами» на следующий сезон выглядит очень даже неплохо.

💭 Кажется, будто с таким составом можно легко замахнуться даже на Лигу чемпионов.

💭 «Ньюкасл» уже приготовил свою бездонную зарплатную ведомость на этих игроков.

💭 Средний возраст команды − 307 лет.

💭 Большинству определенно запрещено играть зимой. С них уже песок сыпется!

А как бы вы оценили такой состав и скамейку запасных? Пишите в комментариях.

10 комментариев

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Отец Абду
Атака и полузащита топовая:)
+7
0
+7
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Иван Жаворонков
автор возможно хотел написать Общий возраст возраст, а не Средний
+7
-5
+2
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Befire
Разве Канте не продялся с Челси?
0
0
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Злобный Конь
А тренер кто? Только Нагельсманн или Слуцкий. Ну или Мостовой.
0
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