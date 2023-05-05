10 комментариев

Некоторые игроки практически определились с новыми клубами.

Ресурс Sport360 проанализировал список игроков, которые 30 июня 2023 года станут свободными агентами, и составил мощную сборную. На первый взгляд кажется, что подобный состав вполне мог бы побороться за чемпионство в любом европейском топ-чемпионате.

Наибольший десант оказался из «Мадрида» − сразу пять игроков. Это Начо, Кроос, Модрич, Бензема и Асенсио. Нет никаких сомнений, что практически все из них останутся в составе «королевского клуба».

Милан Шкриньяр, по данным инсайдеров, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», по Давиду Де Хеа есть некоторые вопросы, но вряд ли в «Юнайтед» решатся в быстром темпе искать ему замену уже этим летом.

Двое представителей «Ювентуса», Адриен Рабьо и Анхель Ди Мария, не против продолжить свой путь в команде Аллегри, но пока никаких серьезных переговоров по новым контрактам не было.

Некоторые болельщики в комментариях решили поделиться своими впечатлениями:

💭 Состав «Интер Майами» на следующий сезон выглядит очень даже неплохо.

💭 Кажется, будто с таким составом можно легко замахнуться даже на Лигу чемпионов.

💭 «Ньюкасл» уже приготовил свою бездонную зарплатную ведомость на этих игроков.

💭 Средний возраст команды − 307 лет.

💭 Большинству определенно запрещено играть зимой. С них уже песок сыпется!

А как бы вы оценили такой состав и скамейку запасных? Пишите в комментариях.