10 комментариев

Сборная свободных агентов, которая может взять чемпионство в любой топ-лиге Европы. Как она выглядит?
Некоторые игроки практически определились с новыми клубами.
Ресурс Sport360 проанализировал список игроков, которые 30 июня 2023 года станут свободными агентами, и составил мощную сборную. На первый взгляд кажется, что подобный состав вполне мог бы побороться за чемпионство в любом европейском топ-чемпионате.
Наибольший десант оказался из «Мадрида» − сразу пять игроков. Это Начо, Кроос, Модрич, Бензема и Асенсио. Нет никаких сомнений, что практически все из них останутся в составе «королевского клуба».
Милан Шкриньяр, по данным инсайдеров, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ», по Давиду Де Хеа есть некоторые вопросы, но вряд ли в «Юнайтед» решатся в быстром темпе искать ему замену уже этим летом.
Двое представителей «Ювентуса», Адриен Рабьо и Анхель Ди Мария, не против продолжить свой путь в команде Аллегри, но пока никаких серьезных переговоров по новым контрактам не было.
Некоторые болельщики в комментариях решили поделиться своими впечатлениями:
💭 Состав «Интер Майами» на следующий сезон выглядит очень даже неплохо.
💭 Кажется, будто с таким составом можно легко замахнуться даже на Лигу чемпионов.
💭 «Ньюкасл» уже приготовил свою бездонную зарплатную ведомость на этих игроков.
💭 Средний возраст команды − 307 лет.
💭 Большинству определенно запрещено играть зимой. С них уже песок сыпется!
А как бы вы оценили такой состав и скамейку запасных? Пишите в комментариях.
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