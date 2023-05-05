Второе место может удивить.

Статистическая компания Opta подсчитала количество голов и голевых передач у игроков, которые представляют топ-5 лиг Европы, после окончания чемпионата мира в Катаре. Предсказуемо первое место занял норвежец Эрлинг Холанд, который набрал потрясающую форму и крушит на свое пути все, что видит − 17 голов и 4 передачи.

Второе место может стать сюрпризом, так как его занял Антуан Гризманн − 8 голов и 9 голевых передач. «Атлетико» и француз в отличной форме, отобрали у «Мадрида» вторую строку в Ла Лиге. Антуану удается сохранить свою важность на протяжении всего сезона.

На третьем месте Мо Салах, который разыгрался вместе с «Ливерпулем» и хоть и призрачно, но все же претендует на четвертую строку в АПЛ − 12 голов и 4 голевые передачи.