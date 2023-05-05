Именно его гол принес скудетто Неаполю.

«Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.

Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», - сказал форвард после матча с «Удинезе», в котором его гол принес «Наполи» заветное очко и титул.

Тем временем в самом Неаполе стадион чествовал команду - в первую очередь, Осимхена.