Голландский нападающий привел к победе в Кубке ПСВ.

В финале Кубка Нидерландов ПСВ предстоял принципиальный матч против «Аякса» - основное время завершилось вничью, голами отметились Джерред Брэнтуэйт (в свои ворота) и Торган Азар.

Отметим, что за неделю до этого команды встречались в чемпионате – тогда ПСВ уверенно победил 3:0.

После матча главный тренер эйндховенцев Руд ван Нистелрой зажигательно отмечал свой главный тренерский трофей - до этого на его счету был лишь Суперкубок.