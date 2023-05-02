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🔥🔥🔥Победно отжег в раздевалке: Руд ван Нистелрой взял главный трофей в своей тренерской карьере и пустился в пляс🕺

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Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Аякс Аякс
Футбол Футбол

Голландский нападающий привел к победе в Кубке ПСВ.

В финале Кубка Нидерландов ПСВ предстоял принципиальный матч против «Аякса» - основное время завершилось вничью, голами отметились Джерред Брэнтуэйт (в свои ворота) и Торган Азар.

Отметим, что за неделю до этого команды встречались в чемпионате – тогда ПСВ уверенно победил 3:0.

После матча главный тренер эйндховенцев Руд ван Нистелрой зажигательно отмечал свой главный тренерский трофей - до этого на его счету был лишь Суперкубок.

6 комментариев

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Tim Abdullin
Легенда!
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Мокеле-Мбембе
На заднем плане красавцы поинтереснее)
+1
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CopaAmerica
аякс оказывается на 3м месте, пока мимо зоны ЛЧ
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Мокеле-Мбембе
...и что за мальчик в правом углу?
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alves jo
Рууд ванистлстрой, эх сколько времени уже прошло...
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Доминатор3000
В отличной форме мужик.
Успехов в карьере.
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