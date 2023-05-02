🔥🔥🔥Победно отжег в раздевалке: Руд ван Нистелрой взял главный трофей в своей тренерской карьере и пустился в пляс🕺
Голландский нападающий привел к победе в Кубке ПСВ.
В финале Кубка Нидерландов ПСВ предстоял принципиальный матч против «Аякса» - основное время завершилось вничью, голами отметились Джерред Брэнтуэйт (в свои ворота) и Торган Азар.
Отметим, что за неделю до этого команды встречались в чемпионате – тогда ПСВ уверенно победил 3:0.
После матча главный тренер эйндховенцев Руд ван Нистелрой зажигательно отмечал свой главный тренерский трофей - до этого на его счету был лишь Суперкубок.
Успехов в карьере.