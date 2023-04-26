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Представители «Реала» и «Барсы» в числе претендентов на звание Игрок месяца в Ла Лиге

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Апрель подходит к концу и в Ла Лиге подводят итоги, выбирая лучшего игрока месяца.

В число номинантов попали и представители испанских грандов: Марко Асенсио («Реал Мадрид») и Рональд Араухо («Барселона»).

Для Асенсио апрель выдался результативным: «11» номер «Реала» забил три мяча в матчах с «Сельтой», «Кадисом» и «Вальядолидом». На счету футболиста 11 голов и 7 результативных передач с начала сезона. Весьма кстати, учитывая, что контракт Марко с клубом подходит к концу.

Рональд Араухо помог своей команде не проиграть в четырех апрельских матчах Ла Лиги: у «Барсы» две победы («Эльче», «Атлетико») и две ничьи («Жирона» и «Хетафе»), а у Араухо голевая передача в матче с «Эльче».

 

На звание лучшего игрока апреля в чемпионате Испании также претендуют Антуан Гризманн («Атлетико»), Селим Амалла («Вальядолид»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Иньяки Уильямс («Атлетик»).

 

 А кто был лучшим для вас?

4 комментария

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Игорь Климов
Араухо без вариантов.
+3
-2
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Виктор Кашшаи
Араухо!
Без шансов.
В матче против Атлетико съел всех
+1
0
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Pedri
Гризманн был очень хорош в этом месяце 🤔🤔🤔
+2
-2
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V S
Конечно Асенсио,он лучший .! ! ! . VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
0
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