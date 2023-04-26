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📸 Кастельянос оформил покер в ворота «Реала». А три тура назад не забил «Барселоне» из убойной позиции

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«Реал» внезапно уступил «Жироне», да еще и с крупным счетом – 2:4. Более того, все четыре мяча Лунин пропустил от одного игрока – Валентина Кастельяноса.

Болельщики вспомнили показательный эпизод матча «Барсы» против «Жироны» в 28-м туре Ла Лиги. На 53-й минуте встречи Кастельянос оказался в идеальном положении, но забить не смог.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента: 

Возможно, это изображение футбол и американский футбол
Возможно, это изображение 1 человек, играет в футбол и играет в футбол
Возможно, это изображение футбол и американский футбол
Возможно, это изображение 1 человек, играет в футбол и играет в футбол

Та встреча закончилась вничью.

Видео промаха Кастельяноса в Твиттере распространяют болельщики и «Реала», и «Барсы».

Фанаты «Мадрида» не понимают, как один футболист мог показать столь разный футбол в матчах, которые состоялись с разницей в 15 дней:

💭 «Невероятно! Честно говоря, я не понимаю, как он забил четыре «Реалу», но не смог забить «Барселоне» из такой удобной позиции. Кажется, здесь не все так очевидно».

💭 «Он оформил дубль в ворота «Реала» за 12 минут, а в матче с «Барсой» не забил в практически пустые ворота. Вы смеетесь?»

💭 «Кастельянос упустил такой шанс в матче с «Барселоной» и оформил покер в матче против нас. Невероятный игрок!»

💭 «Либо у нас серьезные проблемы, либо чувак разучился играть в футбол в матче против «Барселоны». А вообще, чего мы ожидали от аргентинца, выступающего за команду из Каталонии?»

А поклонники «блауграны» уже ждут Валентина в своей команде:

💭 «Аргентинец разгромил «Реал», чтобы приблизить чемпионство «Барсы». Некоторые вещи никогда не меняются. Он еще и в матче против «Барсы» не забил, может, хочет к нам?»

💭 «Левандовски забил 2 гола в последних 10-ти матчах. Валентин Кастельянос оформил покер за 62 минуты. Кажется, мы подписали не того игрока».

💭 «Тер Стеген испугал Кастельяноса одним своим видом! А «Реалу» он не оставил и шанса. Кажется, этому парню пора перебраться в другую каталонскую команду».

💭 «О боже, я готов сам купить «Барсе» этого парня. Что он творит!»

А как вы объясняете столь разную игру нападающего в матчах против «Мадрида» и «Барсы»?

6 комментариев

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GATANEGRA
Valentin-gracias!!!
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barca1899messi
Мадрид как всегда ищет заговор
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Nogoi89
Валентин - наш человек)
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Alexlagodny
Хахахаха, красава!
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Pb-SE
По легендарности уже догнал Аршавина.
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Fortunabetinsider
Накастельянос
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