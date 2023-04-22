Гаспачо
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Роналду снова удивил – назвал 11 лучших партнеров в карьере, и не включил игрока, с которым у него 39 совместных голов

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Криштиану в Саудовской Аравии пока чем-то напоминает Криштиану, вернувшегося в Англию. У него все хорошо (11 голов в 11 матчах), но у команды – вообще не хорошо. После приезда Роналду «Аль-Наср» упустил лидерство и сейчас в трех очках от первого места.

Чтобы выиграть чемпионат, нужно забивать в том числе топ-клубам – но в последнее время португалец бьет только слабых. Кажется, он не привык к партнерам, которые та-а-ак далеки от его уровня.

Похоже, арабские медиа не случайно попросили Криштиану выбрать лучших партнеров за карьеру – может, кого-то удастся пригласить в команду?

Состав, бесспорно, отличный, но любопытно отсутствие Каземиро, Пепе и особенно Озила. У Месута и Криштиану – 39 совместных голов. Больше Роналду забивал в связке только с Бензема (76) и Бэйлом (41).

35 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Не включил, и что? А если бы он поставил Озила вместо условного Крооса, что тогда? Вышел бы пост о том что Роналду незаслуженно забыл про Крооса?
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+96
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Makar Tert
Криш играл чуть ли не с символической сборной 21 века
+32
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Никита Бурцев
Ответ Nekrasen
Руни ещё можно понять, так как это его детство... Но что тут делает Бейл не совсем понятно? Видимо корефаны и всë.
Многие вспоминают Бейла как гольфиста, который не оправдал надежд, который не мог заменить Криштиану, а через какое-то время вообще забил на футбол. Но почему-то все забывают, что трио BBC в свое время было одним из лучших атакующих трио и, возможно, входит в десятку лучших атакующих трио всех времён. Если бы не сумасшедшие в то время МСН, то про ББС помнили бы намного лучше
+20
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leeexxxxtml
Ответ Hella black
Ни одного Португальца 😱 ?! А как же ЧЕ,или ты в одиночку его выиграл,бегая по бровке как 🦌 ! Вот это Нарцисс 🌼 прям капитальный.
1) Роналду 122 гола в сборной.
2) Нани 38
3) Фернандеш 19
Остальные меньше 10
Из них : Роналду 3 Испании, 3 Швейцарии, 3 Голландии, 2 Франции, 1 Германии, 1 Бельгии.
У всех остальных и 10 голов топам не наберется за выступления с Роном, т.е за 20 лет.

Реви
+6
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Right Authoritarianism
неплохо
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Человек из футбола
Ответ Никита Бурцев
Многие вспоминают Бейла как гольфиста, который не оправдал надежд, который не мог заменить Криштиану, а через какое-то время вообще забил на футбол. Но почему-то все забывают, что трио BBC в свое время было одним из лучших атакующих трио и, возможно, входит в десятку лучших атакующих трио всех времён. Если бы не сумасшедшие в то время МСН, то про ББС помнили бы намного лучше
Бэйл, Бензема, Сапогов
+2
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Ramin Jamalzade
Ответ Никита Бурцев
Многие вспоминают Бейла как гольфиста, который не оправдал надежд, который не мог заменить Криштиану, а через какое-то время вообще забил на футбол. Но почему-то все забывают, что трио BBC в свое время было одним из лучших атакующих трио и, возможно, входит в десятку лучших атакующих трио всех времён. Если бы не сумасшедшие в то время МСН, то про ББС помнили бы намного лучше
Если быть точнее то
ББР)
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leeexxxxtml
Ответ Даня Чебыкин
да, партнеры очень далеки по уровню, очень сильны.
Особенно Бензема, который мазал половину пасов-конфеток от Роналду и был худшим игроком по реализации, которого фанаты Реала гнобили и грозились продать из сезона в сезон)).
https://www.youtube.com/watch?v=LLm3LPYGUTI
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Z.Zidane1998
Ответ Makar Tert
Криш играл чуть ли не с символической сборной 21 века
Как вам не стыдно думать и обнародовать о чем вы думаете? В символическую сборную 21-го века из этого списка попали бы максимум 2 игрока.
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Vitaly Panarin
Ответ Makar Tert
Криш играл чуть ли не с символической сборной 21 века
Точно
Единственный кого не хватает этой команде до сборной 21 века это Месси на месте Бейла.
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Чёрный тюльпан
Похоже, что с Фердинандом у него просто хорошие человеческие отношения были во времена МЮ да и возможно, что после. Имхо что Видич, что Пепе тут больше напрашивались, потому что с Пепе они друганы, как и с Марсело, это видно даже по сборной было, как бразилец (Пепе натурализован за португальцев) порой на амбразуру за Кришти бросался, если случались стычки с соперником, а тот же Неманья индивидуально сильнее Рио был. Да и реально странно, что ни Озила, ни Ди Марии, из-за которых Роналду с Пересом вступал в конфронтацию, потому что тот продал тех, с кем ему удобнее всего играть было (мячи хорошо подносили).
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Detsch Raumdeuter
Думал что не будет Бейла и Руни, но точно будет оибо Ди Мария либо Озил. Капец я попал
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leeexxxxtml
Что главное, Рон выбрал именно атакующий состав, то что ему было по душе в МЮ и Реале. Неудивительно из Юве выбрал защитника, т.к насколько помню, Боннучи, Кьеллини и Куадрадо бегали в атаку больше чем дырявая полузащита в лице Рабьо, Бентанкурами и таким же нападением со слепым Дибалой и толстым Игуаином. Рон просто ненавидел физруков-тренеров аля Бенитес, Сарри, Сантуш, Рангник, Аллегри и Тен Хага, которые даже со слабыми соперниками играли вторым номером в автобус.

Тот малой Роналду времен Спортинга и МЮ разносил в пух и прах во все поле и ставил на шпагат всех топовых защитников, а некоторые заплетались в своих ногах от бешеных скоростях Рона с мячом, попутно финтя на скорости что те падали и чуть ли не теряли сознание. Вот такой футбол Роналду всегда был по душе и переход в дырявые Юве и современный МЮ были главными ошибками в его карьере.

Даже сейчас трудно осознать что Рон в автобусном Юве с перекатами у своих ворот сделал 124Г+П в 134 играх.
И сколько крови попила автобусная Португалия с Сантушем, эхх, родись Рон в Бразилии или Испании, это был бы фейерверк.

Не повезло ему с черепахами-напарниками и тренерами, в особенности с Бензема, который мазал все конфетки-пасы Рона на пустые ворота. Сколько ассистов он не досчитался, исчисляется сотнями. Не было у Рона напарников уровня Роналдиньо, Неймара, Суареса, Хави, Иньесты. Но он все равно стал лучшим в истории с 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпионом Топ 3 сильнейших чемпионатов, а также лучшим бомбардиром в истории сборных, ЛЧ и всея футбола.
БРАВО Криштиану!!!!! Бравооо Король футбола Роналду!!!!
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Алан Кайтуков
Больше забивал с Бейлом и Бензема и они в команде.. А Озила ему вместо Руни поставить?)))
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Богатый_Грузин
При такой полузащите у Озила нет шансов.
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Decard Show
Отсутствие Пепе ,Эвра и Озила сильно удивляет! А также вместе с Нани покорили олимп
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Хитровский О
Да роналду на все пофиг. Только я я я
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Даня Чебыкин
да, партнеры очень далеки по уровню, очень сильны.
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Nekrasen
Руни ещё можно понять, так как это его детство... Но что тут делает Бейл не совсем понятно? Видимо корефаны и всë.
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ARIGAMI ARIGAMI
Нормальный состав. Вполне требл выиграют
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Ramin Jamalzade
Ответ Манучер Орзуев
Нет именно BBC их фамилии а не имя Роналду это его имя а тут их фамилию написали Bale,Benzema,Cristiano
Ну тогда BBA)
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AurelioDeLaurentis
Ответ Человек из футбола
Бэйл, Бензема, Сапогов
🤣🤣🤣
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forza italia
Ответ Никита Бурцев
Многие вспоминают Бейла как гольфиста, который не оправдал надежд, который не мог заменить Криштиану, а через какое-то время вообще забил на футбол. Но почему-то все забывают, что трио BBC в свое время было одним из лучших атакующих трио и, возможно, входит в десятку лучших атакующих трио всех времён. Если бы не сумасшедшие в то время МСН, то про ББС помнили бы намного лучше
Помню другое ВВС,которые в 2017 году не позволили МСН пробить даже 4 раза в створ ворот за 180 минут
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Андрей Иванов
Ответ Манучер Орзуев
Нет именно BBC их фамилии а не имя Роналду это его имя а тут их фамилию написали Bale,Benzema,Cristiano
Чурка есть чурка
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Отец Абду
А мне персофаны игрока Аль Насра твердили, что их кумир играл только с игроками на уровне Норвича и Осасуны:)
+4
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