35 комментариев

Роналду снова удивил – назвал 11 лучших партнеров в карьере, и не включил игрока, с которым у него 39 совместных голов
Криштиану в Саудовской Аравии пока чем-то напоминает Криштиану, вернувшегося в Англию. У него все хорошо (11 голов в 11 матчах), но у команды – вообще не хорошо. После приезда Роналду «Аль-Наср» упустил лидерство и сейчас в трех очках от первого места.
Чтобы выиграть чемпионат, нужно забивать в том числе топ-клубам – но в последнее время португалец бьет только слабых. Кажется, он не привык к партнерам, которые та-а-ак далеки от его уровня.
Похоже, арабские медиа не случайно попросили Криштиану выбрать лучших партнеров за карьеру – может, кого-то удастся пригласить в команду?
Состав, бесспорно, отличный, но любопытно отсутствие Каземиро, Пепе и особенно Озила. У Месута и Криштиану – 39 совместных голов. Больше Роналду забивал в связке только с Бензема (76) и Бэйлом (41).
2) Нани 38
3) Фернандеш 19
Остальные меньше 10
Из них : Роналду 3 Испании, 3 Швейцарии, 3 Голландии, 2 Франции, 1 Германии, 1 Бельгии.
У всех остальных и 10 голов топам не наберется за выступления с Роном, т.е за 20 лет.
Реви
ББР)
https://www.youtube.com/watch?v=LLm3LPYGUTI
Единственный кого не хватает этой команде до сборной 21 века это Месси на месте Бейла.
Тот малой Роналду времен Спортинга и МЮ разносил в пух и прах во все поле и ставил на шпагат всех топовых защитников, а некоторые заплетались в своих ногах от бешеных скоростях Рона с мячом, попутно финтя на скорости что те падали и чуть ли не теряли сознание. Вот такой футбол Роналду всегда был по душе и переход в дырявые Юве и современный МЮ были главными ошибками в его карьере.
Даже сейчас трудно осознать что Рон в автобусном Юве с перекатами у своих ворот сделал 124Г+П в 134 играх.
И сколько крови попила автобусная Португалия с Сантушем, эхх, родись Рон в Бразилии или Испании, это был бы фейерверк.
Не повезло ему с черепахами-напарниками и тренерами, в особенности с Бензема, который мазал все конфетки-пасы Рона на пустые ворота. Сколько ассистов он не досчитался, исчисляется сотнями. Не было у Рона напарников уровня Роналдиньо, Неймара, Суареса, Хави, Иньесты. Но он все равно стал лучшим в истории с 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпионом Топ 3 сильнейших чемпионатов, а также лучшим бомбардиром в истории сборных, ЛЧ и всея футбола.
БРАВО Криштиану!!!!! Бравооо Король футбола Роналду!!!!