35 комментариев

Криштиану в Саудовской Аравии пока чем-то напоминает Криштиану, вернувшегося в Англию. У него все хорошо (11 голов в 11 матчах), но у команды – вообще не хорошо. После приезда Роналду «Аль-Наср» упустил лидерство и сейчас в трех очках от первого места.

Чтобы выиграть чемпионат, нужно забивать в том числе топ-клубам – но в последнее время португалец бьет только слабых. Кажется, он не привык к партнерам, которые та-а-ак далеки от его уровня.

Похоже, арабские медиа не случайно попросили Криштиану выбрать лучших партнеров за карьеру – может, кого-то удастся пригласить в команду?

Состав, бесспорно, отличный, но любопытно отсутствие Каземиро, Пепе и особенно Озила. У Месута и Криштиану – 39 совместных голов. Больше Роналду забивал в связке только с Бензема (76) и Бэйлом (41).