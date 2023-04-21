Гаспачо
Блог

«Попробовать стоит». Серхио Агуэро сделал неожиданное предложение жене Лео Месси

Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Антонелла Рокуццо
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
лига 1 Франция лига 1 Франция
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Серхио Агуэро сделал неожиданное предложение жене Лионеля Месси Антонелле Роккуццо: аргентинец хочет видеть ее в женской команде «Кунитас», созданной Жераром Пике в Королевской медиа лиге.

«Необходимо связаться с ней. Я не знаю, насколько хорошо она умеет обращаться с мячом, но попробовать стоит», - рассуждал Агуэро во время стрима на Twitch.

Агуэро высказал еще одно, не менее сумасшедшее предложение - он считает, что и девушка Пике Шакира должна присоединиться к Королевской лиге.

«Представьте, что и Шакира играет за «Куни Спортс», а президент – Жерар Пике. Это может случиться, почему нет? Все возможно».

Пике и Шакира расстались в июне прошлого года после 11 лет совместной жизни. Их расставание было далеко не мирным, поэтому идея Агуэро кажется безумной. Однако, его слова завирусились в социальных сетях. Футбольные фанаты обратили внимание на тесную связь Агуэро с Лионелем Месси и Роккуццо – тут может что-то выгореть.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JohnnyMulka
У Куни Спортс разве не Дудь президент?
+64
-2
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Глядя на заголовок подумал о тройничке или свингер-пати...
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
Куни спортс, с Пике все ясно теперь
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
klint
Ответ pasmike
Глядя на заголовок подумал о тройничке или свингер-пати...
Одним словом гэнг-бэнг
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wolfy777
Какой у неё рост, если она на полголовы ниже Месси?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vallabaza
Тройничок предложил или просто КУНИтас?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
URSUS
Какой нормальный откажется играть за "Кунилингус Спортс", и даже тренироваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вашарагена
Ответ JohnnyMulka
У Куни Спортс разве не Дудь президент?
🤣🤣🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Kugotov
Ответ JohnnyMulka
У Куни Спортс разве не Дудь президент?
В паре с Щербаковым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Wolfy777
Какой у неё рост, если она на полголовы ниже Месси?
-30
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий