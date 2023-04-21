12 комментариев

Серхио Агуэро сделал неожиданное предложение жене Лионеля Месси Антонелле Роккуццо: аргентинец хочет видеть ее в женской команде «Кунитас», созданной Жераром Пике в Королевской медиа лиге.

«Необходимо связаться с ней. Я не знаю, насколько хорошо она умеет обращаться с мячом, но попробовать стоит», - рассуждал Агуэро во время стрима на Twitch.

Агуэро высказал еще одно, не менее сумасшедшее предложение - он считает, что и девушка Пике Шакира должна присоединиться к Королевской лиге.

«Представьте, что и Шакира играет за «Куни Спортс», а президент – Жерар Пике. Это может случиться, почему нет? Все возможно».

Пике и Шакира расстались в июне прошлого года после 11 лет совместной жизни. Их расставание было далеко не мирным, поэтому идея Агуэро кажется безумной. Однако, его слова завирусились в социальных сетях. Футбольные фанаты обратили внимание на тесную связь Агуэро с Лионелем Месси и Роккуццо – тут может что-то выгореть.