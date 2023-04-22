29 комментариев

🔞🔞🔞 Девушка сына экс-звезды АПЛ Мэтта Ле Тиссье жалуется на травлю. Ее обвиняют в разрушении наследия знаменитого футболиста из-за занятия проституцией и съемках в порно
Девушка сына легенды «Саутгемптона» Мэтта Ле Тиссье ответила на критику своего образа жизни. Общественность считает, что девушка разрушает наследие именитого футболиста.
Модель OnlyFans и ведущая Babestation Алекс замужем за сыном Ле Тиссье.
Во время пандемии появилась информация, что она занималась проституцией, поскольку финансовое положение не позволяло ей содержать себя и детей. Девушка жаловалась, что в течение двух недель кормила своих четверых детей, пользуясь едой из пунктов для малообеспеченных людей.
Столкнувшись с утверждениями о том, что она разрушает наследие Ле Тиссье, 31-летняя девушка придумала ответ:
«Люди говорят, мол у тебя уже все хорошо только из-за одной фамилии, но это не так.
Это действительно раздражает. Я чувствую, что мне всегда нужно объясняться.
Сначала они смеялись надо мной за то, что я делаю, а потом говорили, что я пытаюсь нажиться на знаменитой фамилии, теперь же они говорят, что я разрушаю наследие Мэтта.
Это то, что я получаю все время. Однако, почему все критикуют меня из-за того человека, к которому я не имею никакого отношения. Все говорят, что я разрушаю его наследие, но он делает это сам.
Я ненавижу, когда меня пытаются обвинить во всем, хотя я просто делаю то, что делаю, но виноватым хотят сделать женщину.
В этом и прошлом месяце я неплохо заработала. Сейчас это хорошие деньги. Я думаю, что в этом месяце смогу сделать больше, чем когда-либо.
Многие женщины в отрасли, которые занимаются этим в течение 10 или 15 лет, сказали, что я оказала колоссальное влияние за такой короткий промежуток времени. Это просто отлично».
Годом ранее Алекс снимала с Митчем (сын Ле Тиссье) откровенные ролики для OnlyFans, что окончательно разрушило отношения с семьей экс-футболиста.
То есть а сынуля не причем, сынуля мачо?)
Что там с наследием Джо Коула, Дэнни Мерфи, Денниса Уайза или Пола Инса, кто в курсе? И нахрен ваще это наследие нужно? У Сашки Мостового наследия много? Ценное оно, наследие?
этих свиней ведётся?
они себя в зеркале видели вообще?
там одного целлюлита килограмм на 40.
А во всем виноват... крыжовник!