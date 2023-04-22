29 комментариев

Гаспачо
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🔞🔞🔞 Девушка сына экс-звезды АПЛ Мэтта Ле Тиссье жалуется на травлю. Ее обвиняют в разрушении наследия знаменитого футболиста из-за занятия проституцией и съемках в порно

Мэтт Ле Тиссье Мэтт Ле Тиссье
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Девушка сына легенды «Саутгемптона» Мэтта Ле Тиссье ответила на критику своего образа жизни. Общественность считает, что девушка разрушает наследие именитого футболиста.

Модель OnlyFans и ведущая Babestation Алекс замужем за сыном Ле Тиссье.

Во время пандемии появилась информация, что она занималась проституцией, поскольку финансовое положение не позволяло ей содержать себя и детей. Девушка жаловалась, что в течение двух недель кормила своих четверых детей, пользуясь едой из пунктов для малообеспеченных людей.

Столкнувшись с утверждениями о том, что она разрушает наследие Ле Тиссье, 31-летняя девушка придумала ответ:

«Люди говорят, мол у тебя уже все хорошо только из-за одной фамилии, но это не так.

Это действительно раздражает. Я чувствую, что мне всегда нужно объясняться.

Сначала они смеялись надо мной за то, что я делаю, а потом говорили, что я пытаюсь нажиться на знаменитой фамилии, теперь же они говорят, что я разрушаю наследие Мэтта.

Это то, что я получаю все время. Однако, почему все критикуют меня из-за того человека, к которому я не имею никакого отношения. Все говорят, что я разрушаю его наследие, но он делает это сам.

Я ненавижу, когда меня пытаются обвинить во всем, хотя я просто делаю то, что делаю, но виноватым хотят сделать женщину.

В этом и прошлом месяце я неплохо заработала. Сейчас это хорошие деньги. Я думаю, что в этом месяце смогу сделать больше, чем когда-либо.

Многие женщины в отрасли, которые занимаются этим в течение 10 или 15 лет, сказали, что я оказала колоссальное влияние за такой короткий промежуток времени. Это просто отлично».

Годом ранее Алекс снимала с Митчем (сын Ле Тиссье) откровенные ролики для OnlyFans, что окончательно разрушило отношения с семьей экс-футболиста.

29 комментариев

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Растиньяк
И ты вставил всего 2 фотки в текст?
+103
-4
+99
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Ян Константинопольский
Это же Лара Гузеева))
+44
0
+44
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YOKODZUMA
Ответ Растиньяк
И ты вставил всего 2 фотки в текст?
Руки были заняты
+42
-2
+40
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Evgeny Trifonov
Я уже приготовился "читать" длинный текст, а тут всего 2 фотографии
+18
-1
+17
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Кан и Баллак сидят в баре
"Алекс снимала с Митчем (сын Ле Тиссье) откровенные ролики ".
То есть а сынуля не причем, сынуля мачо?)
+9
0
+9
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Juvestan
А какое, простите за вопрос, может быть у легендарного футболиста наследие? От того, что условно дочь Зидана или Месси станет проституткой - у них титулы отберут, лишат медалей? На Ле Тисье, как и любого другого ветерана, плюс-минус всем насрать, как только он последний матч отыграл.
Что там с наследием Джо Коула, Дэнни Мерфи, Денниса Уайза или Пола Инса, кто в курсе? И нахрен ваще это наследие нужно? У Сашки Мостового наследия много? Ценное оно, наследие?
+15
-7
+8
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Antuanych
Ни хрена не понял. Невестка сына это ведь жена внука получается? Ле Тиссье вроде не настолько стар. )
+5
0
+5
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red hikkikomori
Мало того что нет ссылки на видео, так даже фото в нормальном количестве нет и ее сценический псевдоним даже не удосужились указать - непорядок)
+6
-1
+5
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Слава Молотов
бабища какая-то стремная. Девушка.....
+5
-1
+4
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klint
Ответ Слава Молотов
бабища какая-то стремная. Девушка.....
Девушкой она перестала быть году так в 1917-м
+3
0
+3
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maximus3737
Для всех у кого друг спрашивает https://dosuga.net/devushki/50720-aleks-le-tisse-mnogodetnaja-mat-i-onlyfans-model.html Хотя советую несколько раз подумать прежде чем смотреть
+3
0
+3
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Yeti_17
Ответ Растиньяк
И ты вставил всего 2 фотки в текст?
Боюсь, драйвером её популярности является не её внешность.
+3
0
+3
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La Crosse Bobcats
Ответ Александр Бородин
Одно дело полненькая, другое 🐖
ну о вкусах на спорят)) о вкусах на женщин в том числе
+1
0
+1
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tyler_durden@bk.ru
Ответ maximus3737
Для всех у кого друг спрашивает https://dosuga.net/devushki/50720-aleks-le-tisse-mnogodetnaja-mat-i-onlyfans-model.html Хотя советую несколько раз подумать прежде чем смотреть
каждый раз поражаюсь, кто у них на
этих свиней ведётся?
они себя в зеркале видели вообще?
там одного целлюлита килограмм на 40.
+1
0
+1
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AsperChelsea
Ответ Растиньяк
И ты вставил всего 2 фотки в текст?
Почему две, на обложке три ещё)
+1
0
+1
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mallowan
Ответ Растиньяк
И ты вставил всего 2 фотки в текст?
Полный непрофессионализм
+2
-1
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Александр Бородин
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Алекс снимала с Митчем (сын Ле Тиссье) откровенные ролики ". То есть а сынуля не причем, сынуля мачо?)
Плох тот замок, который можно отворить тысячей ключей, но хорош тот ключ, способный отворить тысячу замков!
+1
-1
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Денис Давыдов
Безобразие!Где факты?То есть фотки,пардон! Доказательства,так сказать,разрушения?Ась???Или мы должны верить на слово?
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Колбаскер тут
Друг очень просит видео
+1
-1
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klint
Ответ Виктор Войнов
Судя по фото , с наездами фанатов она лет 20 назад столкнулась. Ведь именно тогда ей было 31.
20 лет назад ей приснился кошмарный сон с наездами фанатов
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klint
Ответ Альф Третий
Может быть, этот кошмарный сон вдохновил ее на то, чтобы стать сильной и независимой женщиной, которая не боится стоять за свои поступки и отстаивать свои права. В конце концов, мы все проходим через сложные моменты в жизни, и это может быть трудно, но важно оставаться сильным и не давать другим относиться к вам несправедливо.
Кто здесь?
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klint
"Я ненавижу, когда меня пытаются обвинить во всем, хотя я просто делаю то, что делаю, но виноватым хотят сделать женщину."

А во всем виноват... крыжовник!
+1
-1
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Виктор Войнов
Судя по фото , с наездами фанатов она лет 20 назад столкнулась. Ведь именно тогда ей было 31.
+2
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La Crosse Bobcats
Ответ tyler_durden@bk.ru
каждый раз поражаюсь, кто у них на этих свиней ведётся? они себя в зеркале видели вообще? там одного целлюлита килограмм на 40.
ну вроде как очевидно, что есть в т.ч. и любители полненьких) в чем проблема то? не все фанатеют от анарексичек
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Александр Бородин
Ответ La Crosse Bobcats
ну вроде как очевидно, что есть в т.ч. и любители полненьких) в чем проблема то? не все фанатеют от анарексичек
Одно дело полненькая, другое 🐖
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