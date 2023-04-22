29 комментариев

Девушка сына легенды «Саутгемптона» Мэтта Ле Тиссье ответила на критику своего образа жизни. Общественность считает, что девушка разрушает наследие именитого футболиста.

Модель OnlyFans и ведущая Babestation Алекс замужем за сыном Ле Тиссье.

Во время пандемии появилась информация, что она занималась проституцией, поскольку финансовое положение не позволяло ей содержать себя и детей. Девушка жаловалась, что в течение двух недель кормила своих четверых детей, пользуясь едой из пунктов для малообеспеченных людей.

Столкнувшись с утверждениями о том, что она разрушает наследие Ле Тиссье, 31-летняя девушка придумала ответ:

«Люди говорят, мол у тебя уже все хорошо только из-за одной фамилии, но это не так.

Это действительно раздражает. Я чувствую, что мне всегда нужно объясняться.

Сначала они смеялись надо мной за то, что я делаю, а потом говорили, что я пытаюсь нажиться на знаменитой фамилии, теперь же они говорят, что я разрушаю наследие Мэтта.

Это то, что я получаю все время. Однако, почему все критикуют меня из-за того человека, к которому я не имею никакого отношения. Все говорят, что я разрушаю его наследие, но он делает это сам.

Я ненавижу, когда меня пытаются обвинить во всем, хотя я просто делаю то, что делаю, но виноватым хотят сделать женщину.

В этом и прошлом месяце я неплохо заработала. Сейчас это хорошие деньги. Я думаю, что в этом месяце смогу сделать больше, чем когда-либо.

Многие женщины в отрасли, которые занимаются этим в течение 10 или 15 лет, сказали, что я оказала колоссальное влияние за такой короткий промежуток времени. Это просто отлично».

Годом ранее Алекс снимала с Митчем (сын Ле Тиссье) откровенные ролики для OnlyFans, что окончательно разрушило отношения с семьей экс-футболиста.