Но его можно понять.

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо, который является одним из самых востребованных игроков ближайшего трансферного окна, признался, в каком клубе мечтает оказаться.

«Я хотел бы играть за «Реал». Это всегда было моей мечтой», - сказал Мойсес Кайседо Carrusel.

Неожиданное заявление эквадорца, учитывая, что к нему проявляют интерес буквально все топ-клубы АПЛ и «Барселона», но не мадридский «Реал».

Эквадорец в январе был близок к переходу в «Арсенал», также к футболисту присматривались «Челси» и «МЮ».

В этом сезоне Кайседо зарекомендовал себя, как одного из лучших игроков лиги по отборам и перехватам.

Безусловно, у «Реала» есть Тчуамени, но может быть стоит присмотреться к эквадорцу?

Как считаете?