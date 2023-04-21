Гаспачо
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😲 Внезапно. Восходящая звезда АПЛ Мойсес Кайседо шокировал всех, признавшись, в каком клубе хочет продолжить карьеру

Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Но его можно понять.

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо, который является одним из самых востребованных игроков ближайшего трансферного окна, признался, в каком клубе мечтает оказаться.

«Я хотел бы играть за «Реал». Это всегда было моей мечтой», - сказал Мойсес Кайседо Carrusel.

Неожиданное заявление эквадорца, учитывая, что к нему проявляют интерес буквально все топ-клубы АПЛ и «Барселона», но не мадридский «Реал».

Эквадорец в январе был близок к переходу в «Арсенал», также к футболисту присматривались «Челси» и «МЮ».

В этом сезоне Кайседо зарекомендовал себя, как одного из лучших игроков лиги по отборам и перехватам.

Безусловно, у «Реала» есть Тчуамени, но может быть стоит присмотреться к эквадорцу?

Как считаете?

2 комментария

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Raul14
Тчуамени наберёт форму и покажет себя) Есть более проблемные позиции)
+9
-1
+8
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Дмитрий Батраев
если такая приверженность и он хорош то почему бы не взять за адекватную цену
+2
0
+2
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