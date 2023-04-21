Гаспачо
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Кейсуке Хонда уже не тот: в 36 лет решил поучаствовать в футбольном челлендже, но лучше бы он этого не делал🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

Кейсуке Хонда Кейсуке Хонда
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А когда-то он забивал такие с закрытыми глазами.

Японский полузащитник выступал за московский ЦСКА в обще сложности 3 года и в 94 матчах отличился 20 забитыми мячами.

Из Москвы японец отправился в «Милан», где у него не задалось – 81 матч за 3 года и 9 голов. С тех пор Кейсуке сменил аж 7 клубов, последним из которых оказалась литовская «Судува», за которую Хонда сыграл всего 6 игр.

А теперь японец объявился в челлендже, который ясно дал понять – карьера футболиста Хонды давно окончена.

8 комментариев

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Адекватник
Это к вопросу о мастерах... Была у меня тут дискуссия с одним :) Прокоп какой нибудь в этом челлендже был бы на три головы выше. Но Хонда играл в плове ЛЧ и в Милане, а Прокоп даже на уровне пердива не будет конкурентен толком :) Без обид Прокопу, речь не о нем, а в целом о том, что по игроку, который играл на высоком уровне зачастую этого не скажешь :)
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Johny111
Капиталка Хонде нужна))
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Darth_Malice
плюс ещё и прям очевидно, что вратарь парочку специально пустил
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munchen_fest
такое ощущение что он мяча лет 5 не касался
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Ape1sin
переписанный,получается
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Рокко Сиффредди
для медиалиги подойдет
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Bolvan
Возраст берет свое
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Bronenosec
Я в сорок лучше бью....
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