8 комментариев

А когда-то он забивал такие с закрытыми глазами.

Японский полузащитник выступал за московский ЦСКА в обще сложности 3 года и в 94 матчах отличился 20 забитыми мячами.

Из Москвы японец отправился в «Милан», где у него не задалось – 81 матч за 3 года и 9 голов. С тех пор Кейсуке сменил аж 7 клубов, последним из которых оказалась литовская «Судува», за которую Хонда сыграл всего 6 игр.

А теперь японец объявился в челлендже, который ясно дал понять – карьера футболиста Хонды давно окончена.