Уже давно финансово поддерживают «черно-желтых».

8 апреля «Дортмунд» принимал дома берлинский «Унион» (2:1). Перед началом матча на фанатской трибуне хозяев появился большой баннер со следующим текстом: «Für immer Westfalenstadion» («Навсегда «Вестфаленштадион»). Это очень не понравилось официальным представителям страховой компании «Сигнал Идуна», которая на долгие годы выкупила права на название домашней арены «Дортмунда».

Генеральный директор компании Ульрих Ляйтерманн даже дал раздраженное интервью газете Ruhr Nachrichten: «Это причиняет мне боль. Особенно когда знаешь историю. В течение 17 лет это место для футбола называлось «Сигнал Идуна Парк». В то время это очень помогало клубу. Я считаю, что кореография на Южной трибуне очень креативна и очень впечатляюща, но конкретно этот баннер мне не по нраву. Для меня неприемлемо такое, учитывая, как сильно в течение долгого времени мы поддерживаем этот клуб. Поддерживали его тогда, когда другие не хотели дать ни цента».

По этой причине Ляйтерманн не смог пройти молча мимо. «Нельзя недооценивать медийное воздействие такой кореографии. Фотографии были везде. Для нас это досадно. Получается, что 17 лет мы выполняли сизифов труд, а на игре против «Униона» произошла серьезная неудача, потому что это представление снова создает образы в сознании людей».

«Вестфаленштадион» стал «Сигнал Идуна Парк» 1 декабря 2005 года. Причем спонсор отказался от фирменных синего и белого цвета. «Тогда мы проявили внимание к болельщикам, − продолжает Ляйтерманн. − И я ожидаю, что сейчас они проявят внимание к нам».

Также генеральный директор «Сигнал Идуна» категорически исключил возможность возвращения прежнего названия даже на один матч. «Это то, чего мы не будем делать ни при каких обстоятельствах. Фанаты использовали свой шанс, по сути они уже это сделали раз». Ляйтерманн подчеркнул, что бы не думали болельщики «Дортмунда», контракт на нейминг стадиона продан до 2031 года. «Футбол уже так не работает, как раньше», − завершил он.

Болельщики «Дортмунда» восприняли речь спонсора с большим скепсисом и непониманием. Очевидно то, что критика бизнесмена привлекла еще большее внимание к несогласованной кореографии.