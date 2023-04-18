Бурман Ди, марабут, нанятый Полем Погба, опроверг утверждения о том, что полузащитник использовал колдовство, чтобы навредить Килиану Мбаппе.

Брат Погба, Матиас Погба, в прошлом году взорвал Интернет, опубликовав спорное видео, в котором утверждал, что его брат использовал колдовство, чтобы наложить проклятие на своего товарища по сборной Франции – Мбаппе.

Обвинения, как и следовало ожидать, всколыхнули футбольный мир. Бурман Ди раскрыл подробности своего разговора с Погба о Мбаппе.

«Единственный раз, когда я говорил о Мбаппе с Полем был после игры против Аргентины на ЧМ-2018, Килиан поразил меня своей скоростью. Я сказал Полю, что он великолепен, Поль согласился и сказал, что благодарит Бога за то, что Килиан с ними – он очень силен и очень помогает сборной. Так что все эти истории — чепуха», – цитирует мага издание Marca.

Тем временем дело Погба находится на рассмотрении. Последний раз полузащитник «Ювентуса» предстал перед судьями 28 марта.