34 комментария

За Porsche.

Бывший сотрудник «Манчестер Юнайтед» Род Торнли утверждает, что он доставал номера знаменитых девушек для Криштиану Роналду. В их число входят Данни Миноуг и Кимберли Уайатт.

Португалец ходил на свидания с ними, но это ни к чему не привело.

«Перед уходом в «Реал Мадрид» он попросил меня достать номер Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls.

Я такой: «А зачем мне это надо? Я достаю тебе номера девочек отовсюду, но ничего не получаю от этого взамен».

Он говорит: «Тебе нравится моя машина?». У него был кабриолет Porsche. Он сказал, что когда уедет в «Реал Мадрид», то продаст его мне за полцены. Мне потребовалось около 10 минут, чтобы получить ее номер. Я отдал его Криштиану.

И вот наступает конец сезона, я спрашиваю его о сделке. Он сдержал слово – я отдал ему 30 тысяч фунтов, а на следующий день продал машину за 50 тысяч!», – рассказал Торнли.