Гаспачо
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😱 Бывший сотрудник «МЮ» рассказал, как достал номер солистки Pussycat Dolls для Роналду. Криштиану в обмен предложил ему Porsche за полцены

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За Porsche.

Бывший сотрудник «Манчестер Юнайтед» Род Торнли утверждает, что он доставал номера знаменитых девушек для Криштиану Роналду. В их число входят Данни Миноуг и Кимберли Уайатт.

Португалец ходил на свидания с ними, но это ни к чему не привело.

«Перед уходом в «Реал Мадрид» он попросил меня достать номер Кимберли Уайатт из Pussycat Dolls.

Я такой: «А зачем мне это надо? Я достаю тебе номера девочек отовсюду, но ничего не получаю от этого взамен».

Он говорит: «Тебе нравится моя машина?». У него был кабриолет Porsche. Он сказал, что когда уедет в «Реал Мадрид», то продаст его мне за полцены. Мне потребовалось около 10 минут, чтобы получить ее номер. Я отдал его Криштиану.

И вот наступает конец сезона, я спрашиваю его о сделке. Он сдержал слово – я отдал ему 30 тысяч фунтов, а на следующий день продал машину за 50 тысяч!», – рассказал Торнли.

34 комментария

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Lavinka
У хейтеров Роналду португалец всё равно нетрадиционной ориентации .
+37
-4
+33
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BOBBYHULL
Тяжелая жизнь у топ спортсменов, телефон этой средненькой девушки, ему обошелся в половину порша, причем я так понимаю ему еще и не дали ни разу.
+23
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+16
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на войне как на войне
Ответ barbosa
Кимберли Уайатт сейчас 40. 10 лет как замужем. Двое детей. Зачем марать ее имя с роналду?
Сам понял что написал?
+12
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Pink Floyd1276
А мог и за 100 тысяч продать - всего лишь делов сказать что машина раньше принадлежала Роналду.
+9
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Тюменский медвежонок
Ответ Lavinka
У хейтеров Роналду португалец всё равно нетрадиционной ориентации .
не разбивайте их мечты, все прекрасно понимают почему они его так называют, ведь они просто испытывают симпатии к мужчинам и хотят чтоб все вокруг были такие
+7
-1
+6
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Ksandvankneshas
Ответ BOBBYHULL
Тяжелая жизнь у топ спортсменов, телефон этой средненькой девушки, ему обошелся в половину порша, причем я так понимаю ему еще и не дали ни разу.
Но это даже не половина его зарплаты за неделю была, наверное) действительно, тяжело
+4
-1
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anton.sorvachev
Ответ barbosa
"товарки"? "алень"? что с тобой не так?
А с тобой?
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Neodim
Ответ Я всех их сделал
Я уж думал он к Шерзингер подкатывал. Но дело даже не в этом, вопрос зачем уже на тот момент одному из самых известных спортсменов планеты и мультимиллионеру какой-то посредник в добыче номера малоизвестной девушки с обыкновенной внешностью, сходил бы на концерт и спокойно с ней пообщался и пригласил там на ужин допустим, если она реально ему была интересна.
у футболистов матчи, тренировки и восстановление, вылеты и поездки на гостевые игры. Жизнь по графику. Куда-то сходить не так легко, особенно если предполагается поездка в другую страну.
+2
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Я всех их сделал
Я уж думал он к Шерзингер подкатывал. Но дело даже не в этом, вопрос зачем уже на тот момент одному из самых известных спортсменов планеты и мультимиллионеру какой-то посредник в добыче номера малоизвестной девушки с обыкновенной внешностью, сходил бы на концерт и спокойно с ней пообщался и пригласил там на ужин допустим, если она реально ему была интересна.
+3
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anton.sorvachev
Ответ barbosa
Комментарий удален модератором
Моя мама товарка и все ее товарки товарки, а отец алень. А ты пошел по бинго. Незачет. Старайся лучше
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Maurizio
Ответ Shadow1882
Ну вообще-то солисткой группы была Николь Шерзингер и встречалась она с Льиюсом Хэмилтоном кстати
Ну вообще-то солистками в Пуссикет Доллс были пять девушек, из которых ведущей была Шрезингер.
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PrivateJoker
Как-то это подозрительно, что подобные новости появляются раз в месяц и уже набили оскомину. Чего там Криш стесняется? Или ему нужно доказывать всему обществу, что ему интересна не только своя персона, но и противоположный пол?
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Freddy Durst
А Надо было в Тиндер региться
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anton.sorvachev
Ответ barbosa
Кимберли Уайатт сейчас 40. 10 лет как замужем. Двое детей. Зачем марать ее имя с роналду?
Марать? Да она гордится! Ее товарки обзавидуются. Ценный алень в ее хороводе
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beck-hamka
Ну, кстати, Уайат в группе тоже выделялась - именно она в клипах делала вертикальный шпагат
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barbosa
Ответ anton.sorvachev
А с тобой?
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barbosa
Ответ anton.sorvachev
В современных реалиях только алень пойдет в загс
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barbosa
Ответ anton.sorvachev
Моя мама товарка и все ее товарки товарки, а отец алень. А ты пошел по бинго. Незачет. Старайся лучше
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anton.sorvachev
Ответ barbosa
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Не вижу старания. Начни работать над собой. Верь в себя. Главное - не сливайся
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Miguelito2015
Номер телефона Бадра тоже он ему достал?
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breeze1989
Ответ Я всех их сделал
Я уж думал он к Шерзингер подкатывал. Но дело даже не в этом, вопрос зачем уже на тот момент одному из самых известных спортсменов планеты и мультимиллионеру какой-то посредник в добыче номера малоизвестной девушки с обыкновенной внешностью, сходил бы на концерт и спокойно с ней пообщался и пригласил там на ужин допустим, если она реально ему была интересна.
Зачем ему тратить время на поход на концерт и ожидание в гримерке, когда ему свидание за 10 минут организовали?
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anton.sorvachev
Ответ beck-hamka
Ну, кстати, Уайат в группе тоже выделялась - именно она в клипах делала вертикальный шпагат
Ну вот, отличная насадка для поз из Камасутры!
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