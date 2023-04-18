41 комментарий

Но не с тобой. И не со мной, пока.

Помните Синди Кимберли?

Пару лет назад ходили слухи, что она встречается с Килианом Мбаппе, а сейчас у девушки новый ухожер - Деле Алли.

Модель ошеломила поклонников серией фотографий, сделанных в стиле фестиваля «Вудсток».

Девушка прославилась в 17 лет, когда ее фотографию зарепостил Джастин Бибер с подписью: «О Боже! Кто это?». Мгновенная слава принесла Кимберли контракт с «Uno Models» и 7 миллионов подписчиков в соцсетях.

Синди была замечена с 27-летним полузащитником «Бешикташа» Деле Алли во время отдыха на яхте в Италии. У нее также был роман с поп-звездой Джастином Бибером и звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.