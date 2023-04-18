41 комментарий

🔥😍🔥 Огненная девушка Деле Алли взрывает соцсети в новой фотосессии. Ее зовут Синди Кимберли - она встречалась с Хэмилтоном, Бибером и Мбаппе
Но не с тобой. И не со мной, пока.
Помните Синди Кимберли?
Пару лет назад ходили слухи, что она встречается с Килианом Мбаппе, а сейчас у девушки новый ухожер - Деле Алли.
Модель ошеломила поклонников серией фотографий, сделанных в стиле фестиваля «Вудсток».
Девушка прославилась в 17 лет, когда ее фотографию зарепостил Джастин Бибер с подписью: «О Боже! Кто это?». Мгновенная слава принесла Кимберли контракт с «Uno Models» и 7 миллионов подписчиков в соцсетях.
Синди была замечена с 27-летним полузащитником «Бешикташа» Деле Алли во время отдыха на яхте в Италии. У нее также был роман с поп-звездой Джастином Бибером и звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
Налицо нисходящая тенденция, соответствующая возрасту и "потасканности" этой "модели".
кто следующий? судя по оттенкам, это будет какой-нибудь мулат из чемпионата Турции... с Бибером ошиблась в оттенке, и решила боле не повторять таких ошибок...
С кем хочет, с теми и спит.