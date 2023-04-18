Гаспачо
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🔥😍🔥 Огненная девушка Деле Алли взрывает соцсети в новой фотосессии. Ее зовут Синди Кимберли - она встречалась с Хэмилтоном, Бибером и Мбаппе

Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Деле Алли Деле Алли
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Но не с тобой. И не со мной, пока.

Помните Синди Кимберли?

Пару лет назад ходили слухи, что она встречается с Килианом Мбаппе, а сейчас у девушки новый ухожер - Деле Алли.

Модель ошеломила поклонников серией фотографий, сделанных в стиле фестиваля «Вудсток».

Девушка прославилась в 17 лет, когда ее фотографию зарепостил Джастин Бибер с подписью: «О Боже! Кто это?». Мгновенная слава принесла Кимберли контракт с «Uno Models» и 7 миллионов подписчиков в соцсетях.

Синди была замечена с 27-летним полузащитником «Бешикташа» Деле Алли во время отдыха на яхте в Италии. У нее также был роман с поп-звездой Джастином Бибером и звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

41 комментарий

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BOBBYHULL
Т. е. сейчас чем длиннее список тех с кем встречалась, тем больше девушке в плюс?
+38
0
+38
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AleksandrVAS
У них там своя узкая туса, всех звезд в один загон, потом туда запускают еще шалав, и те уже там по рукам ходят. Звезды с бабками, а пользуются обсосанным ширпотребом! :)))
+31
0
+31
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Booligan
Ответ Mamontilo
ухожёр - это от уходить или ухаживать?
от "жрать уши"
+16
0
+16
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Санитар-волк
Дорогая эээ для звёзд, меняет их, как перчатки... Что ещё надо знать о ней - да ничего. Глупые спортсмены что-то ищут там, где есть секс и жадность.
+11
-1
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Mamontilo
ухожёр - это от уходить или ухаживать?
+6
0
+6
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Lacrosse-style goal
Медведь уже собрался вылезти из кустов и проорать, но увидел, подумал, махнул лапой, развернулся и ушел...
+3
0
+3
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Tollie
Хэмилтон -> Бибер -> Мбаппе... и Алли.
Налицо нисходящая тенденция, соответствующая возрасту и "потасканности" этой "модели".

кто следующий? судя по оттенкам, это будет какой-нибудь мулат из чемпионата Турции... с Бибером ошиблась в оттенке, и решила боле не повторять таких ошибок...
+3
0
+3
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АРХАТ
Ответ BOBBYHULL
Т. е. сейчас чем длиннее список тех с кем встречалась, тем больше девушке в плюс?
Она Донжуанша/Казановша)
+4
-1
+3
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anton.sorvachev
Ответ AleksandrVAS
У них там своя узкая туса, всех звезд в один загон, потом туда запускают еще шалав, и те уже там по рукам ходят. Звезды с бабками, а пользуются обсосанным ширпотребом! :)))
Клевый коммент) Жаль удалят
+2
0
+2
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anton.sorvachev
Ответ BOBBYHULL
Т. е. сейчас чем длиннее список тех с кем встречалась, тем больше девушке в плюс?
Конечно! Чем больше, разнообразнее пробег, тем ценнее!
+2
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red hikkikomori
девушка - чехол для членов "звёзд"
+2
0
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Максим Новиков
А у вас, конечно, всё девственницы?))
С кем хочет, с теми и спит.
+1
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Ivan
Сиськи маловаты но пердак норм!
+1
0
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anton.sorvachev
Ответ Алексей Родин
обычная шл.ха , только эта обслуживает типа ЭЛИТУ)))
Ну да, элитная
+1
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anton.sorvachev
Ответ Павел Николаев
Так Мбаппе по трансам же, или нет?
Мбаппе - универсал!
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Tigo_Volchara93
С таким разгоном Интересно будет посмотреть через лет 5-7 ее встречу с бывшими. Со всеми бывшими одновременно
+1
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Levis501
Ответ BOBBYHULL
Т. е. сейчас чем длиннее список тех с кем встречалась, тем больше девушке в плюс?
Она просто рок н рольщица. Дикаприо меняет девушек когда тем исполняется 26, эта меняет мужиков когда те становятся номерами один в своём деле. Такой у неё фетишь видимо. Только с дели али она видимо на долго))
+1
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banchik1
Ответ BOBBYHULL
Т. е. сейчас чем длиннее список тех с кем встречалась, тем больше девушке в плюс?
Портфолио наполняет
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aya
Конечно бедолаге Алли не до футбола))
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anton.sorvachev
Ответ Lacrosse-style goal
Медведь уже собрался вылезти из кустов и проорать, но увидел, подумал, махнул лапой, развернулся и ушел...
Хорошая двухходовочка)
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anton.sorvachev
Ответ riverman1980
Они наивно думают, что имели ее, когда на самом деле она имела их ))
Мы в этом вопросе очень наивные)
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Серый
Ответ anton.sorvachev
Серик, снова бинго. Слишком предсказуемо. Перелогинься.
На воре и шапка горит, как говорится
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Павел Николаев
Так Мбаппе по трансам же, или нет?
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anton.sorvachev
Ответ Tollie
Хэмилтон -> Бибер -> Мбаппе... и Алли. Налицо нисходящая тенденция, соответствующая возрасту и "потасканности" этой "модели". кто следующий? судя по оттенкам, это будет какой-нибудь мулат из чемпионата Турции... с Бибером ошиблась в оттенке, и решила боле не повторять таких ошибок...
С годами внешка хуже - ценник ниже
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anton.sorvachev
Ответ Mc′loud
Джастин Бибер - всемирно известный певец, Льюс Хэмилтон - многократный чемпион Ф1, Делле Алли - футболист Бешикташа. Куда катится?)
А куда деваться.. цена за бэушный пельмень все ниже и ниже
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