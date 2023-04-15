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«Однажды я сфолил на Кака, он схватил за горло. А после игры ждал меня с Гаттузо». Райан Гиггз никогда не забудет этот день

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В далеком 2007-м «Милан» и «МЮ» бились в полуфинале Лиги чемпионов. Итальянцы прошли дальше с суммарным счетом 5-3, но наиболее ярким получился первый матч.

«Юнайтед» забрал домашнюю победу, а болельщики увидели 5 мячей и стычку Гиггза с Кака.

«Однажды сфолил на Кака, а он схватил меня за горло, начали выяснять отношения. После игры я встретил его ожидающим меня Гаттузо.

Гаттузо сказал, что Кака хотел бы извиниться, но он не знал английский. Говорю: «Нет никаких проблем и никаких обид». После того, как Гаттузо перевел это Кака, он подошел ко мне, обнял и еще раз извинился. Мы обменялись футболками, я никогда не забуду тот день».

2 комментария

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Артур Анадян
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Стэн Смит
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