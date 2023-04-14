И похоже, что он сработает!

Саудовская Аравия планирует серьезно усилить местную лигу, притоком игроков из сильнейших европейских чемпионатов.

Вслед за Криштиану Роналду, на полуостров могут приехать десятки действующих звезд уже будущим летом.

Безусловно решающим фактором в выборе футболистов станут деньги, но возможно, что в будущем все изменится, если саудовскую лигу удастся интегрировать в крупные международные турниры.

Уже были слухи о возможном переезде Месси, но это далеко не единственная цель саудовских шейхов.

По данным ESPN, Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре и дуэт из «Эвертона» Йерри Мина и Абдулай Дукуре - наиболее вероятные кандидаты для усиления саудовского чемпионата.

По некоторым слухам, на полуостров может переехать даже Карим Бензема, но не раньше конца следующего сезона.

Источник информации сказал: «Это не будет похоже на китайскую лигу прошлых лет. Это не бесшабашная стратегия, выдувающая огромные суммы денег.

Речь идет не о попытке подписать 50 лучших игроков мира. Речь идет о повышении качества и авторитета лиги, а также о том, чтобы сделать ее лучшим местом для карьеры за пределами сильнейших лиг Европы».