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🤯🤯🤯 Пять топ игроков могут переехать в Саудовскую Про-лигу уже этим летом! У местных шейхов есть целый план по усилению чемпионата

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Клубы Клубы
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Манчестер Сити Манчестер Сити
ПСЖ ПСЖ
Ливерпуль Ливерпуль
Лионель Месси Лионель Месси
Йерри Мина Йерри Мина
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Абдулай Дукуре Абдулай Дукуре
Адама Траоре Адама Траоре
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
Футбол Футбол

И похоже, что он сработает!

Саудовская Аравия планирует серьезно усилить местную лигу, притоком игроков из сильнейших европейских чемпионатов.

Вслед за Криштиану Роналду, на полуостров могут приехать десятки действующих звезд уже будущим летом.

Безусловно решающим фактором в выборе футболистов станут деньги, но возможно, что в будущем все изменится, если саудовскую лигу удастся интегрировать в крупные международные турниры.

Уже были слухи о возможном переезде Месси, но это далеко не единственная цель саудовских шейхов.

По данным ESPN, Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре и дуэт из «Эвертона» Йерри Мина и Абдулай Дукуре - наиболее вероятные кандидаты для усиления саудовского чемпионата.

По некоторым слухам, на полуостров может переехать даже Карим Бензема, но не раньше конца следующего сезона.

Источник информации сказал: «Это не будет похоже на китайскую лигу прошлых лет. Это не бесшабашная стратегия, выдувающая огромные суммы денег.

Речь идет не о попытке подписать 50 лучших игроков мира. Речь идет о повышении качества и авторитета лиги, а также о том, чтобы сделать ее лучшим местом для карьеры за пределами сильнейших лиг Европы».

2 комментария

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Санжар Уразбаев
Arabic football team:Доннарума,Марсело,Тиаго , Алвес, Модрич, Дукуре, Каземиро,Роналду, Бензема, Месси
+1
0
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уличный иуда
Football Manager:
Arabic edition
+3
0
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