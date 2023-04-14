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«У него стариковский стиль». Кукурелья рассказал, что по моде у игроков «Челси»

Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил стиль Пьера-Эмерика Обамеянга и Сесара Аспиликуэту как лучший и худший в «Челси».

Обамеянг известен своими броскими нарядами. Аспиликуэта, как видно из его постов в социальных сетях, не носит броскую одежду.

Кукурелья в интервью GOAL отметил стиль Обамеянга:

«Пьер-Эмерик Обамеянг – самый стильный, он любит моду, у него много классной одежды, он приезжает в ней на тренировку».

«Хуже всего в этом плане дела обстоят у Сезара Аспиликуэты – он носит то, что полагается носить деду! У него стариковский стиль», - заявил Кукурелья.

Это его мнение, а вы судите сами:

5 комментариев

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Кинг Конг Жив
Да нормально так Цезарь одевается. На мужчину похож, а не на клоуна, который якобы самый модный у них.
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B_Boris
Если уж и сыпать "дедами", то тут скорее "дед который молодится" и "дед в повседневной одежде".
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A to the K
на вкус и цвет, как говорится) кому что ближе. Но стиль Сесара никак не назвать «стариковским». Простая и удобная одежда. У Аубы стиль скорее подростка лет 14-15и)
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Simon Ivanov
Вполне себе консервативно, а Ауба похож на клоуна
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Foma T
хорошие джинсы, хорошая обувь и футболка...что еще из шмотья надо для мужика
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