«У него стариковский стиль». Кукурелья рассказал, что по моде у игроков «Челси»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил стиль Пьера-Эмерика Обамеянга и Сесара Аспиликуэту как лучший и худший в «Челси».
Обамеянг известен своими броскими нарядами. Аспиликуэта, как видно из его постов в социальных сетях, не носит броскую одежду.
Кукурелья в интервью GOAL отметил стиль Обамеянга:
«Пьер-Эмерик Обамеянг – самый стильный, он любит моду, у него много классной одежды, он приезжает в ней на тренировку».
«Хуже всего в этом плане дела обстоят у Сезара Аспиликуэты – он носит то, что полагается носить деду! У него стариковский стиль», - заявил Кукурелья.
Это его мнение, а вы судите сами:
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