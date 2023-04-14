Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил стиль Пьера-Эмерика Обамеянга и Сесара Аспиликуэту как лучший и худший в «Челси».

Обамеянг известен своими броскими нарядами. Аспиликуэта, как видно из его постов в социальных сетях, не носит броскую одежду.

Кукурелья в интервью GOAL отметил стиль Обамеянга:

«Пьер-Эмерик Обамеянг – самый стильный, он любит моду, у него много классной одежды, он приезжает в ней на тренировку».

«Хуже всего в этом плане дела обстоят у Сезара Аспиликуэты – он носит то, что полагается носить деду! У него стариковский стиль», - заявил Кукурелья.

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