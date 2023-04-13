Гаспачо
Блог

Продолжение истории с дракой Мане и Сане: клуб требует от сенегальца извинений и готов разорвать контракт😱😱😱

Клубы Клубы
Садьо Мане Садьо Мане
Бавария Бавария
Лерой Сане Лерой Сане
Футбол Футбол

В «Баварии» не собираются замалчивать эту ситуацию.

В «Баварии» обсудили варианты наказания Садьо Мане за удар в лицо Лерою Сане. Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенцев обсудило возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.

Сегодня Садьо прибыл на тренировку «Баварии». От него ожидают извинений перед командой.

А в сети появилось видео, на котором Мане и Сане садятся друг за другом в автобус – Лерой прикрывает лицо рукой, а Мане отказывается подойти к болельщикам.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sp.msk.86
Ответ obiddin.uz
концовка сезона нельзя было уволит тренера... вот и вам беспредел ..
видимо боялись, что его перехватят, а других вариантов для себя не видели, но да, ситуация глупая)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sp.msk.86
Ответ Ds13
Не в школьные.в раздевалке спортклуба, но мы рукопашным боем занимались))) Кстати на работе у нас (инженеры электронщики) одному гею тут били моську. Но не за лгбт, а за слова про "мамку" :-)
тогда не гею а п...су))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Отлично. Расторгайте. И Мане обратно в Ливерпуль. Свободным агентом. Красота.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ds13
Ответ Reyego
В свое время, это видимо в школьные годы, пока никто не видит. Попробуй на работе замахнуться на коллегу.
Не в школьные.в раздевалке спортклуба, но мы рукопашным боем занимались)))
Кстати на работе у нас (инженеры электронщики) одному гею тут били моську. Но не за лгбт, а за слова про "мамку"
:-)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Мане всю карьеру таким был токсичным, алчным, завистливым.
Мане, Вальверде и Галтье следует навсегда выгнать из футбола
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reyego
Ответ Ds13
Какие все нежные пошли ...мы в свое время подрались, на следующий день обнялись. Видать Мане было очень не все равно на разгром. Сане же зачастую по языку тела инфантилен
В свое время, это видимо в школьные годы, пока никто не видит. Попробуй на работе замахнуться на коллегу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
obiddin.uz
концовка сезона нельзя было уволит тренера... вот и вам беспредел ..
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
"Хорошо хоть не с ноги как Эдерсону"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ds13
Какие все нежные пошли ...мы в свое время подрались, на следующий день обнялись.
Видать Мане было очень не все равно на разгром. Сане же зачастую по языку тела инфантилен
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Мане всю карьеру таким был токсичным, алчным, завистливым.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий