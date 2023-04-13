10 комментариев

Продолжение истории с дракой Мане и Сане: клуб требует от сенегальца извинений и готов разорвать контракт😱😱😱
В «Баварии» не собираются замалчивать эту ситуацию.
В «Баварии» обсудили варианты наказания Садьо Мане за удар в лицо Лерою Сане. Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.
По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенцев обсудило возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.
Сегодня Садьо прибыл на тренировку «Баварии». От него ожидают извинений перед командой.
А в сети появилось видео, на котором Мане и Сане садятся друг за другом в автобус – Лерой прикрывает лицо рукой, а Мане отказывается подойти к болельщикам.
Кстати на работе у нас (инженеры электронщики) одному гею тут били моську. Но не за лгбт, а за слова про "мамку"
:-)
Видать Мане было очень не все равно на разгром. Сане же зачастую по языку тела инфантилен