10 комментариев

В «Баварии» не собираются замалчивать эту ситуацию.

В «Баварии» обсудили варианты наказания Садьо Мане за удар в лицо Лерою Сане. Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенцев обсудило возможные варианты наказания сенегальца, включая штраф, отстранение и даже разрыв контракта.

Сегодня Садьо прибыл на тренировку «Баварии». От него ожидают извинений перед командой.

А в сети появилось видео, на котором Мане и Сане садятся друг за другом в автобус – Лерой прикрывает лицо рукой, а Мане отказывается подойти к болельщикам.