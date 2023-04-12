Верим?

Владелец «Челси» Тодд Боули явно уверен в себе и своей команде перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Реала».

49-летний американский миллиардер и его команда совсем недавно приняли неоднозначное решение уволить Грэма Поттера через шесть месяцев после его назначения вместо Томаса Тухеля, хотя на эти перестановки уже были потрачены огромные суммы. До конца сезона «синими» будет управлять экс-игрок и тренер Фрэнк Лэмпард.

Он вступил в должность в решающий и, пожалуй, наиболее сложный отрезок сезона. Встреча с действующим чемпионом Европы «Реалом» будет для Лэмпарда второй игрой на его новом посту.

Однако Боули верит в тренера своей команды. В разговоре со Sky Sports перед началом матча американский бизнесмен рассказал, какого исхода он ждет от этого матча.

«Челси» выиграет со счетом 3:0. Я всегда говорю, что нужно верить, и сегодня мы выиграем со счетом 3:0. Верьте, и сегодня мы выиграем со счетом 3:0. Мы рассматриваем это как очень долгосрочный процесс, и у нас есть много работы, которую нужно сделать. Мы с нетерпением ждем будущего. Светлого будущего».

Вызывает ли у вас доверие прогноз владельца «Челси»?