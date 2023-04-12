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После финала ЛЧ в 2011 году у Фергюсона спросили, какого игрока «Барсы» он бы хотел видеть в «МЮ». Сэр Алекс ответил в своем стиле

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В финале Лиги чемпионов сезона 2010/11 «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона уступил «Барселоне» Гвардиолы со счетом 1:3.

На послематчевой пресс-конференции журналист спросил у Фергюсона, какого игрока «Барсы» шотландец хотел бы видеть в «МЮ», если бы клуб был готов потратить любую сумму на трансфер.

Сэр Алекс ответил в своем стиле:

«Один из самых глупых вопросов, которые я когда-либо слышал. Конечно, Маскерано. Вы испытываете мое терпение».

Разумеется, Маскерано – выдающийся футболист. Но в том финале Лиги чемпионов лучшим игроком был назван Лео Месси. Также ярко блистали Хави и Иньеста – великий дуэт полузащитников.

В текущем сезоне команды встретились вновь, но на этот раз в Лиге Европы, победу одержали «красные дьяволы».

Какой эпизод финала ЛЧ 2011 года вам запомнился больше всего? Делитесь воспоминаниями в комментариях!

1 комментарий

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Vlad
Маскерано очень крутой игрок, жаль что он ушёл так рано из барсы
+5
0
+5
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