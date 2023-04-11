Гаспачо
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🤯🤯🤯 У Джорджины Родригес в коллекции больше 150 сумок, но хранит она их в дешевом шкафу из IKEA. Девушка считает, что так экономнее

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Джорджина Родригес
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Весят, как мертвец.

Второй сезон шоу Netflix «Я Джорджина» пролил свет на роскошный образ жизни испано-аргентинской модели. Бывшая сотрудница Gucci имеет большой интерес к изысканным вещам, а в частности - дизайнерским сумкам.

По информации Daily Mail, в коллекции Джорджины больше 150 сумок самых именитых брендов: Hermès, Chanel и Prada. Суммарная стоимость составляет не менее 1,2 миллионов фунтов стерлингов.

Чтобы хранить коллекцию сумок, кроссовок и ювелирных изделий, Родригес заказала огромный гардероб в IKEA. Девушка рассказала, почему обратилась в обычный магазин, а не предпочла очередной люкс-бренд:

«Я купила этот гардероб в IKEA для кроссовок и сумок. У них великолепные и очень легкие шкафы, а если делать их где-то на заказ, то выйдет очень дорого, да и весят они, как мертвец. Таким образом, вы экономите деньги и килограммы».

Добавим, что эпизод снимали в манчестерском особняке Роналду, который оценивается в 5,5 миллионов фунтов стерлингов.

Похоже на рекламу IKEA?

12 комментариев

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Muhammad Juraev
Девушка которая за миллионы снимает про себя бесполезный сериал экономит на шкафчике?😂
Этим она подкупит лишь "любовь" фруктовых, а не нормальных людей!
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kaviknat
Мда. Раньше авторы блога Гаспачо ****** на Роналду. Теперь, чудя по всему, дзюбят на его подругу...
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Александр Самбур
Ответ a-fon
проплаченная эскротницами статья.
🤣🤣🤣🤣
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Виктор Войнов
С какой сумочкой она в аналог Магнита местного ходит? Ну тоже только ради экономии))
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a-fon
Ответ Александр Самбур
Ну и на какой фак это в футбольном паблике?
проплаченная эскротницами статья.
+2
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Всё знаю
Ну все понятно.
Она сэкономила на шкафу и благодаря этому смогла купить столько сумок.
А мы тут хаяли ее только зря.
+1
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Леонид Ботвинник
Тема близко касается футбола, особенно Манчестер Юнайтед .
+4
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Elik1989
😂... Железно.
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Александр Самбур
Ну и на какой фак это в футбольном паблике?
+9
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Закир Кадыров
Лучше бы помогала бедным,чем покупать всякие сумки,совсем голова уже не работает,в могиле сумки не помогут все равно.
+1
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Слава Мельников
тег "Манчестер Юнайтед" 👍
+3
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Borsiano
Там стоимость любой сумки будет дороже любого шкафа. Но зачем тратиться на шкаф, если можно купить вместо этого сумочку? )
+4
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