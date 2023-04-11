12 комментариев

Весят, как мертвец.

Второй сезон шоу Netflix «Я Джорджина» пролил свет на роскошный образ жизни испано-аргентинской модели. Бывшая сотрудница Gucci имеет большой интерес к изысканным вещам, а в частности - дизайнерским сумкам.

По информации Daily Mail, в коллекции Джорджины больше 150 сумок самых именитых брендов: Hermès, Chanel и Prada. Суммарная стоимость составляет не менее 1,2 миллионов фунтов стерлингов.

Чтобы хранить коллекцию сумок, кроссовок и ювелирных изделий, Родригес заказала огромный гардероб в IKEA. Девушка рассказала, почему обратилась в обычный магазин, а не предпочла очередной люкс-бренд:

«Я купила этот гардероб в IKEA для кроссовок и сумок. У них великолепные и очень легкие шкафы, а если делать их где-то на заказ, то выйдет очень дорого, да и весят они, как мертвец. Таким образом, вы экономите деньги и килограммы».

Добавим, что эпизод снимали в манчестерском особняке Роналду, который оценивается в 5,5 миллионов фунтов стерлингов.

Похоже на рекламу IKEA?