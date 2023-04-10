7 комментариев

До финала сезона в Ла Лиге осталось менее 10 матчей, в FotMob уже подводят итоги и выявляют лучших дриблеров чемпионата.

Оказалось, что игрок «Барселоной» Абде Эззалзули, выступающий на правах аренды за «Осасуну», сейчас лучший дриблер в лиге с большим количеством успешных обводок за 90 минут, чем у Самюэля Чуквуэзе и Винисиуса. «Реал Мадрид» в списке также приставляет Родриго – бразилец на пятой строчке.

Ферран Торрес — единственный действующий игрок «Барсы» в топ-10. Испанец занимает 9-е место в списке.

Топ-10 дриблеров Ла Лиги в сезоне 2022/23:

1. Абде («Осасуна») — 3,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут

2. Чуквуэзе («Вильяреал») — 3,4 успешных попыток дриблинга за 90 минут

3. Винисиус («Реал») — 3,3 успешных попыток дриблинга за 90 минут

4. Адриан Эмбарба («Альмерия») — 2,9 успешных попыток дриблинга за 90 минут

5. Родриго («Реал») — 2,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут

6. Луис Энрике («Бетис») — 2,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут

7. Иван Санчес («Вальядолид») — 2,6 успешных попыток дриблинга за 90 минут

8. Ян Коуто («Жирона») — 2,6 успешных попыток дриблинга за 90 минут

9. Ферран Торрес («Барселона») — 2,5 успешных попыток дриблинга за 90 минут

10. Лукас Бойе («Эльче») — 2,5 успешных попыток дриблинга за 90 минут.