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Определены лучшие дриблеры Ла Лиги: в рейтинге несколько представителей «Реала» и «Барсы»

Абде Эззальзули Абде Эззальзули
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До финала сезона в Ла Лиге осталось менее 10 матчей, в FotMob уже подводят итоги и выявляют лучших дриблеров чемпионата.

Оказалось, что игрок «Барселоной» Абде Эззалзули, выступающий на правах аренды за «Осасуну», сейчас лучший дриблер в лиге с большим количеством успешных обводок за 90 минут, чем у Самюэля Чуквуэзе и Винисиуса. «Реал Мадрид» в списке также приставляет Родриго – бразилец на пятой строчке.

Ферран Торрес — единственный действующий игрок «Барсы» в топ-10. Испанец занимает 9-е место в списке.

Топ-10 дриблеров Ла Лиги в сезоне 2022/23:

1. Абде («Осасуна») — 3,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут

2. Чуквуэзе («Вильяреал») — 3,4 успешных попыток дриблинга за 90 минут

3. Винисиус («Реал») — 3,3 успешных попыток дриблинга за 90 минут

4. Адриан Эмбарба («Альмерия») — 2,9 успешных попыток дриблинга за 90 минут

5. Родриго («Реал») — 2,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут

6. Луис Энрике («Бетис») — 2,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут

7. Иван Санчес («Вальядолид») — 2,6 успешных попыток дриблинга за 90 минут

8. Ян Коуто («Жирона») — 2,6 успешных попыток дриблинга за 90 минут

9. Ферран Торрес («Барселона») — 2,5 успешных попыток дриблинга за 90 минут

10. Лукас Бойе («Эльче») — 2,5 успешных попыток дриблинга за 90 минут.

7 комментариев

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Kaloyan Yalamov
Сдается мне, что Абде надо возвращать, на левом фланге дырище и так. Ну или если и продавать, то за очень много денег...
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Виктор Кашшаи
Надеюсь останется он на следующий год
0
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Виктор Кашшаи
Ответ Эксперт Спортс
В кармане у Камавинги
А где Винисиус?
Точно, в кармане у Араухо
0
-1
-1
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Hella black
Будь Усман Дембеле в обойме,этот рейтинг можно было бы не составлять.
+3
0
+3
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Denis2403
Ответ Эксперт Спортс
В кармане у Камавинги
Если камавинга один матч отыграл хорошо против рафиньи, то не значит, что стоит писать данную глупость
+9
-3
+6
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Эксперт Спортс
Ответ Denis2403
Рафинья?
В кармане у Камавинги
+4
-8
-4
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Denis2403
Рафинья?
+1
-1
0
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