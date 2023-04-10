7 комментариев

Определены лучшие дриблеры Ла Лиги: в рейтинге несколько представителей «Реала» и «Барсы»
До финала сезона в Ла Лиге осталось менее 10 матчей, в FotMob уже подводят итоги и выявляют лучших дриблеров чемпионата.
Оказалось, что игрок «Барселоной» Абде Эззалзули, выступающий на правах аренды за «Осасуну», сейчас лучший дриблер в лиге с большим количеством успешных обводок за 90 минут, чем у Самюэля Чуквуэзе и Винисиуса. «Реал Мадрид» в списке также приставляет Родриго – бразилец на пятой строчке.
Ферран Торрес — единственный действующий игрок «Барсы» в топ-10. Испанец занимает 9-е место в списке.
Топ-10 дриблеров Ла Лиги в сезоне 2022/23:
1. Абде («Осасуна») — 3,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут
2. Чуквуэзе («Вильяреал») — 3,4 успешных попыток дриблинга за 90 минут
3. Винисиус («Реал») — 3,3 успешных попыток дриблинга за 90 минут
4. Адриан Эмбарба («Альмерия») — 2,9 успешных попыток дриблинга за 90 минут
5. Родриго («Реал») — 2,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут
6. Луис Энрике («Бетис») — 2,7 успешных попыток дриблинга за 90 минут
7. Иван Санчес («Вальядолид») — 2,6 успешных попыток дриблинга за 90 минут
8. Ян Коуто («Жирона») — 2,6 успешных попыток дриблинга за 90 минут
9. Ферран Торрес («Барселона») — 2,5 успешных попыток дриблинга за 90 минут
10. Лукас Бойе («Эльче») — 2,5 успешных попыток дриблинга за 90 минут.
Точно, в кармане у Араухо