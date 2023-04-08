В 28-м туре чемпионата Испании «Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счетом 2:0. Один мяч на свой счет записал Кубо.

Такефуса стал первым в истории японским игроком, забившим шесть голов за один сезон Ла Лиги.

Сам Кубо свое достижение оценивает скромно:

«В Ла Лиге было не так много японских игроков. На испанца, забившего шесть голов, смотрели бы иначе».

Воспитанника Ла Массии называли японским Месси. В 2019 году Такефуса перебрался в «Мадрид», после бесчисленных аренд японец оказался в «Сосьедаде».

Сообщается, что «Барселона» хочет вернуть Кубо в клуб. Если трансфер состоится, «блауграна» будет вынуждена заплатить внушительную сумму «Мадриду».

Может, «Барсе» и «Реалу» не стоило отпускать японца? Как оцениваете игру Такефусы?