Гаспачо
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Президента УЕФА Чеферина обвиняют в фальсификации данных в своем резюме🤯

Александер Чеферин Александер Чеферин
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Футбол Футбол

По сообщению словенского издания «Права», Александр Чеферин солгал в своем резюме, что сделало его избрание президентом УЕФА в 2016-м году недействительным.

Чеферин утверждал, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год, что не соответствует реальности.

Эта новость появилась чуть более чем через неделю после того, как УЕФА объявил о своем расследовании в отношении «Барселоны» по делу Негрейры с целью признать клуб виновным и на некоторое время отстранить его от участия в еврокубках.

Думаем, что создатели Суперлиги не должны упустить такую новость...

6 комментариев

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Роман
Похоже футбол в коррупции погряз. Что УЕФА, что клубы в отношении которых расследование.
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Никита Воронин
Главное в расследовании дел Барсы, не выйти на себя😁
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АцЦкий Котик
чисто война Мадрида, Барселоны и Ювентуса против УЕФА, сейчас будут топить друг друга
+3
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Harut Hovsepyan
А ведь стоило всего лишь начать копать под Переса ...
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Пако
Очень жаль, что Чеферина вновь избрали Президентом УЕФА
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ДЖИН
Был старый добрый Виллар. Который в РФ чемп мира устроил. Порядочный мужик которого пенндоссы схавали и клеймили. При нем Испанский футбол был силен как никогда. Сейчас же этот пронемецкий, антибарселонский словонец засел и сразу футбол покатился по наклонной..Как Урсулка Фон Дер Ляйен в мире футбола. Никакой пользы только вредительство.
+15
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