По сообщению словенского издания «Права», Александр Чеферин солгал в своем резюме, что сделало его избрание президентом УЕФА в 2016-м году недействительным.

Чеферин утверждал, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год, что не соответствует реальности.

Эта новость появилась чуть более чем через неделю после того, как УЕФА объявил о своем расследовании в отношении «Барселоны» по делу Негрейры с целью признать клуб виновным и на некоторое время отстранить его от участия в еврокубках.

Думаем, что создатели Суперлиги не должны упустить такую новость...