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💰 Месси купил Феррари стоимостью 36 миллионов долларов. Это больше, чем Майкл Джордан заработал в самый прибыльный сезон карьеры

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Лионель Месси Лионель Месси
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Скромный аргентинец.

По слухам, Лионель Месси купил роскошный спортивный автомобиль стоимость которого больше, чем зарплата Майкла Джордана в самый прибыльный сезон карьеры в НБА.

Несмотря на «преклонный» возраст, легендарный аргентинец остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, благодаря выгодному контракту с «ПСЖ», подписанному еще в 2021 году.

Сообщается, что годовой доход Месси составляет ошеломляющие 110 миллионов долларов, где 62 млн - зарплата в «ПСЖ», а остальные 48 млн - доходы от рекламы.

У Месси есть впечатляющая коллекция автомобилей, которая включает в себя Ferrari 335 S Spider Scaglietti, приобретенная на аукционе за 36 миллионов долларов. Автомобиль имеет 4,0-литровый двигатель с максимальной скоростью 300 км/ч и стоит больше, чем самый высокооплачиваемый сезон (1997/98) в карьере Джордана, по ходу которого баскетболист заработал 33,1 миллиона долларов.

Фото автомобиля.

1 комментарий

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rej1sta
Хватит постить этот фейк уже, его 200 раз опровергали, даже сам Лео это делал, выложив вот эту фотку https://ibb.co/hXF4gn6
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