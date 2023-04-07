Скромный аргентинец.

По слухам, Лионель Месси купил роскошный спортивный автомобиль стоимость которого больше, чем зарплата Майкла Джордана в самый прибыльный сезон карьеры в НБА.

Несмотря на «преклонный» возраст, легендарный аргентинец остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире, благодаря выгодному контракту с «ПСЖ», подписанному еще в 2021 году.

Сообщается, что годовой доход Месси составляет ошеломляющие 110 миллионов долларов, где 62 млн - зарплата в «ПСЖ», а остальные 48 млн - доходы от рекламы.

У Месси есть впечатляющая коллекция автомобилей, которая включает в себя Ferrari 335 S Spider Scaglietti, приобретенная на аукционе за 36 миллионов долларов. Автомобиль имеет 4,0-литровый двигатель с максимальной скоростью 300 км/ч и стоит больше, чем самый высокооплачиваемый сезон (1997/98) в карьере Джордана, по ходу которого баскетболист заработал 33,1 миллиона долларов.

Фото автомобиля.