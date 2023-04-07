7 комментариев

Чувство взаимно.

Криштиану Роналду играл под руководством многих тренеров, но как это не удивительно, а больше всего ему понравилось выступать под руководством Жозе Моуринью.

Больше всего португалец провел матчей под управлением сэра Алекса Фергюсона – 292.

Тем не менее, Роналду и не вспомнил шотландца, когда его попросили назвать своего любимого менеджера:

«Я бы поставил на первое место Жозе Моуриньо. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Жозе был сильнейшим аналитиком, он вникал во все и очень подробно».

Можно с уверенностью сказать, что это чувство взаимно, ведь Жозе Моуринью тоже в восторге от Криштиану:

«Роналду – невероятный игрок. Это как Зинедин Зидан для французов – другого не будет. Он – потрясающий, он – машина для голов.

Он был изюминкой моей карьеры. Это самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал».

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