Гаспачо
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«Сильнейший аналитик». Роналду назвал лучшего тренера в своей карьере. Вы удивитесь 😮😲

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Чувство взаимно.

Криштиану Роналду играл под руководством многих тренеров, но как это не удивительно, а больше всего ему понравилось выступать под руководством Жозе Моуринью.

Больше всего португалец провел матчей под управлением сэра Алекса Фергюсона – 292.

Тем не менее, Роналду и не вспомнил шотландца, когда его попросили назвать своего любимого менеджера:

«Я бы поставил на первое место Жозе Моуриньо. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Жозе был сильнейшим аналитиком, он вникал во все и очень подробно».

Можно с уверенностью сказать, что это чувство взаимно, ведь Жозе Моуринью тоже в восторге от Криштиану:

«Роналду – невероятный игрок. Это как Зинедин Зидан для французов – другого не будет. Он – потрясающий, он – машина для голов.

Он был изюминкой моей карьеры. Это самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал».

Удивлены?

7 комментариев

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Roman Betenya
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ты значение слова лицемерие хоть понимаешь?)
Главное - вскукарекнуть что-нибудь про Роналду, а значение слов его никогда не волновало :)
+4
0
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Роман
Ответ Азиз Ибодуллаев
«Я бы поставил на первое место Игоря Климова. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Игорь был сильнейшим аналитиком, он вникал во все и очень подробно». - К. Роналду.
А такие высокие аналитические умозаключения удавались только ему. Приведу парочку.
"португалец7 позор футбола", "кринж худший игрок в мире".
+3
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Игорь Климов
Это вполне ожидаемо, что этот Кринж7 дал такой лицемерный ответ, Фергюсон сделал из него настоящего футболиста, а он оказался неблагодарным.
Ты значение слова лицемерие хоть понимаешь?)
+7
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Joey Ramone
Ну хоть здесь что-то объективное сказал, правда Жозе его не очень жаловал так как тренировал ещё и настоящего Рональдо. Жозе - самый великий тренер в истории
+4
-4
0
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Азиз Ибодуллаев
«Я бы поставил на первое место Игоря Климова. Я играл под руководством многих великих тренеров, но Игорь был сильнейшим аналитиком, он вникал во все и очень подробно».

- К. Роналду.
+20
-1
+19
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DenizKios
Игорь Климов-главный Криштиану Роналду
+9
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Игорь Климов
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