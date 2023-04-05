Джиджи был в ужасе и восторге одновременно.

В сезоне 17/18 «Реал» в первом матче ¼ финала выиграл в гостях 3:0, а в ответном матче оформил выход в полуфинал благодаря пенальти на последних минутах – на «Бернабеу» «Юве» тоже вел 3:0.

В первом матче в Турине Роналду забил один из самых красивых мячей в истории турнира.

Вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон рассказал, что чувствовал после того пропущенного мяча.

«Это один из тех моментов, которые доказывают, что у меня нет ни к кому ненависти.

Сразу после этого гола секунд 25 был я был очень расстроен.

Я думал о красоте этого гола.

Несмотря на то, что он был забит в ворота нашей команды, я понимал, что он сделал нечто особенное.

Позже, когда мы оказались рядом, я спросил у Роналду: «Криштиану, сколько тебе лет?»

Он улыбнулся и ответил: «33. Неплохо, да?»

После этого мы оба засмеялись».