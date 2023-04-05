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«Неплохо для 33-летнего»: Буффон рассказал, о чем говорил с Роналду после «того самого» гола ножницами в четвертьфинале ЛЧ

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Джиджи был в ужасе и восторге одновременно.

В сезоне 17/18 «Реал» в первом матче ¼ финала выиграл в гостях 3:0, а в ответном матче оформил выход в полуфинал благодаря пенальти на последних минутах – на «Бернабеу» «Юве» тоже вел 3:0.

В первом матче в Турине Роналду забил один из самых красивых мячей в истории турнира.

Ronaldo's iconic overhead kick reveals that, at 33, he's better than ever

Вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон рассказал, что чувствовал после того пропущенного мяча.

«Это один из тех моментов, которые доказывают, что у меня нет ни к кому ненависти.

Сразу после этого гола секунд 25 был я был очень расстроен.

Я думал о красоте этого гола.

Несмотря на то, что он был забит в ворота нашей команды, я понимал, что он сделал нечто особенное.

7 incredible photos of Cristiano Ronaldo's stunning bicycle-kick goal

Позже, когда мы оказались рядом, я спросил у Роналду: «Криштиану, сколько тебе лет?»

Он улыбнулся и ответил: «33. Неплохо, да?»

После этого мы оба засмеялись».

4 комментария

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arslankolesov71@gmail.com
Если он один из самых красивейших голов в истории турнира, по почему ему не дали премию Пушкаша?
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Трусики Бочкаревой
«Неплохо для 37-летнего»: Бадр Хари сообщил, что сказал Роналду после последней ночи
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-2
-2
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Bolvan
Невозможно забыть тот гол
+12
-1
+11
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Диван диванов
У сладкого фрукта и голы сладкие.Голы криша это красота грация и изящество
+8
-3
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