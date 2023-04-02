Гаспачо
Блог

😱🔥👊🏻Двухчасовой протест и драка прямо на стадионе: болельщики «Наполи» перед матчем с «Миланом» выступили против президента клуба

Клубы Клубы
Милан Милан
Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Репетиция четвертьфинала ЛЧ закончилась в пользу «Милана» - 0:4.

«Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке. Команда Лучано Спаллетти уступила «Милану» со счетом 0:4 в 28-м туре.

В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» (1:5).

В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда он потерпел поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.

А перед началом матча фанаты хозяев устроили возле стадиона акцию протеста против правления клуба и его президента Аурелио Де Лаурентиса. Причина недовольства – запрет на использование флагов и баннеров на стадионе, а также высокие цены на четвертьфинальный матч ЛЧ с тем же «Миланом».

После 2-часовой акции болельщики пришли на трибуны, где между ультрас вспыхнула драка.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий