Репетиция четвертьфинала ЛЧ закончилась в пользу «Милана» - 0:4.

«Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке. Команда Лучано Спаллетти уступила «Милану» со счетом 0:4 в 28-м туре.

В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» (1:5).

В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда он потерпел поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.

А перед началом матча фанаты хозяев устроили возле стадиона акцию протеста против правления клуба и его президента Аурелио Де Лаурентиса. Причина недовольства – запрет на использование флагов и баннеров на стадионе, а также высокие цены на четвертьфинальный матч ЛЧ с тем же «Миланом».

После 2-часовой акции болельщики пришли на трибуны, где между ультрас вспыхнула драка.