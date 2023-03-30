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Фанаты «Зальцбурга» устроили детишкам праздник: заполнили трибуны на матче 7-летних мальчишек и устроили настоящий перфоманс🎆🎇🧨

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Все по-взрослому.

Вряд ли все игроки детской команды «Зальцбурга» останутся в футболе и испытают чувство игры при поддержке фанатов, в окружении фаеров и кричалок.

Чтобы они смогли испытать эти ощущения уже сейчас, фанаты взрослой команды устроили яркий перфоманс – пришли на матч детских команд и поболели за своих «по-взрослому».

Вряд ли мальчишки это когда-то забудут💪🏻💪🏻💪🏻

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