Все по-взрослому.

Вряд ли все игроки детской команды «Зальцбурга» останутся в футболе и испытают чувство игры при поддержке фанатов, в окружении фаеров и кричалок.

Чтобы они смогли испытать эти ощущения уже сейчас, фанаты взрослой команды устроили яркий перфоманс – пришли на матч детских команд и поболели за своих «по-взрослому».

Вряд ли мальчишки это когда-то забудут💪🏻💪🏻💪🏻