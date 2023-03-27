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«Мне было неловко на него смотреть». Джорджина вспомнила первую встречу с Криштиану Роналду

Джорджина Родригес
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Джорджина Родригес рассказала о своей первой встрече с Криштиану Роналду, признавшись, что ей было неловко смотреть на него. Она оставалась на работе в течение трех часов хотя ее рабочий день подошел к концу, когда футболист зашел в магазин.

«Он такой красавец. Когда я увидела его впервые, он был так красив, что мне было неловко на него смотреть. Я ушла из магазина на три часа позже, чем должна была, потому что когда я собиралась домой, то пришел Криштиану со старшим сыном и друзьями. Можно сказать, что я почувствовала, как бабочки порхают в животе».

29-летняя Джорджина теперь воспитывает пятерых детей с португальцем. Пара познакомилась в 2016 году в магазине Gucci, где девушка в то время работала.

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