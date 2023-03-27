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Грилиш в Дортмунде? Беллингем зовет партнера по сборной Англии в «Боруссию»

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Беллингем снится тренерам всех грандов. Кажется, этим летом на трансферном рынке за Джуда развернется ожесточенная борьба. Фанаты уже закидали соцсети полузащитника просьбами присоединиться именно к их любимой команде.

Партнеры Беллингема по сборной Англии не отстают от болельщиков. Грилиш поймал Джуда в комментариях к посту Аканджи, который недавно перебрался из Дортмунда в Манчестер. Джек написал Беллингему: «Переходи в «Сити».

Вскоре у Джуда появилась возможность ответить Грилишу.

Полузащитник «Сити» опубликовал в соцсетях пост о мартовских матчах сборной Англии. Беллингем оставил лаконичный комментарий к публикации Джека:

«Переходи в Дортмунд».

Переход Беллингема в «Сити» кажется более реальным, чем переезд Грилиша в Дортмунд. Летом Джуд почти наверняка покинет «Боруссию», тогда «шмелям» придется укреплять полузащиту.

Может, Терзичу стоит присмотреться к Джеку?

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