Гаспачо
Блог

💣 Мэйсон Гринвуд говорил партнерам, что они «дерьмово играют», а Роналду считал «мертвым». Штаб «МЮ» игнорировал поведение англичанина

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Реал Мадрид
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Молодой. Горячий.

С Мэйсоном Гринвудом было нелегко еще во время его выступлений за академию «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, молодой полузащитник никогда не стеснялся говорить другим игрокам, что они «дерьмово играют», если ему что-то не нравилось.

Mason Greenwood - профиль игрока 22/23 | Transfermarkt

Однажды он даже подверг критике Криштиану Роналду - Гринвуд говорил, что португалец «мертвый». Было это еще в то время, когда нападающий выступал за «Реал».

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» не торопился вмешиваться, предполагая, что его поведение можно объяснить молодостью.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Мало ли чего там на тренировках пацаны малолетние говорят?! Новость из пальца! Осенью так пол мира говорили!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uchihe Saske
Чё там Конте уволили?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий