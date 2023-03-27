Молодой. Горячий.

С Мэйсоном Гринвудом было нелегко еще во время его выступлений за академию «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, молодой полузащитник никогда не стеснялся говорить другим игрокам, что они «дерьмово играют», если ему что-то не нравилось.

Однажды он даже подверг критике Криштиану Роналду - Гринвуд говорил, что португалец «мертвый». Было это еще в то время, когда нападающий выступал за «Реал».

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» не торопился вмешиваться, предполагая, что его поведение можно объяснить молодостью.