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🤩🤩🤩 Фанаты «Гремио» без ума от Суареса. Пока команда праздновала выход в финал лиги Гаушу, Луис решил поддержать голкипера соперников

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Футбол Футбол

Все решила серия пенальти.

Два дня назад «Гремио» добился серьезного достижения - стал финалистом лиги Гаушу.

В полуфинале трехцветным мушкетерам противостоял клуб «Ипиранга». Команды обменялись домашними победами (2:1 в обоих матчах), поэтому все решила серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Гремио».

В соцсетях активно обсуждают послематчевое празднование победителей, а именно - Луиса Суареса.

В то время как игроки «Гремио» отмечали выход в финал, Суарес решил поддержать вратаря соперников Каике, поменявшись с ним футболкой.

Бразильцы в восторге.

💭 «Он взял удар Суареса и сделал несколько крутых сэйвов в этих двух матчах. Отличный вратарь».

💭 «Я надеюсь увидеть Каике в другой команде, где он сможет заработать немного денег, потому что он хороший вратарь».

💭 «Я фанат этого парня. Отлично играет, звезда мирового футбола и имеет гигантское уважение. Ты заслуживаешь всего, чего достиг».

💭 «Он не только поменял футболку, но и надел ее! Максимальное уважение, Луизито!».

1 комментарий

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Игорь Климов
Респект Луису Суаресу!
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