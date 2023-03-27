Все решила серия пенальти.

Два дня назад «Гремио» добился серьезного достижения - стал финалистом лиги Гаушу.

В полуфинале трехцветным мушкетерам противостоял клуб «Ипиранга». Команды обменялись домашними победами (2:1 в обоих матчах), поэтому все решила серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Гремио».

В соцсетях активно обсуждают послематчевое празднование победителей, а именно - Луиса Суареса.

В то время как игроки «Гремио» отмечали выход в финал, Суарес решил поддержать вратаря соперников Каике, поменявшись с ним футболкой.

Бразильцы в восторге.

💭 «Он взял удар Суареса и сделал несколько крутых сэйвов в этих двух матчах. Отличный вратарь».

💭 «Я надеюсь увидеть Каике в другой команде, где он сможет заработать немного денег, потому что он хороший вратарь».

💭 «Я фанат этого парня. Отлично играет, звезда мирового футбола и имеет гигантское уважение. Ты заслуживаешь всего, чего достиг».

💭 «Он не только поменял футболку, но и надел ее! Максимальное уважение, Луизито!».