😂😂😂 «Я правда расстроен». В честь ухода Конте сделали небольшой мульфильм со злым Леви и жадным Кейном. Это шедевр
Они у Кейна.
Антонио Конте покидает «Тоттенхэм».
Эту новость трудно назвать неожиданной, учитывая недавние комментарии итальянского специалиста.
Портал B/R Football, славящийся своими футбольными мультзарисовками, оперативно отреагировал на это событие и сделал забавный анимированный фильм.
Фанаты в восторге.
💭 «У меня есть вопрос: «Вы сделали эту анимацию в надежде, что Конте уйдет или уже после ухода?».
💭 «Привыкайте к двойным стандартам».
💭 «Какой момент вам понравился больше всего?».
💭 «Ха-ха-ха. Лучше уйти, чем работать в клубе, который не может развиваться».
💭 «Ваши аниматоры - goats».
Какой момент вам понравился больше всего?
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