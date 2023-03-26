Гаспачо
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😂😂😂 «Я правда расстроен». В честь ухода Конте сделали небольшой мульфильм со злым Леви и жадным Кейном. Это шедевр

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Они у Кейна.

Антонио Конте покидает «Тоттенхэм».

Эту новость трудно назвать неожиданной, учитывая недавние комментарии итальянского специалиста.

Портал B/R Football, славящийся своими футбольными мультзарисовками, оперативно отреагировал на это событие и сделал забавный анимированный фильм.

Фанаты в восторге.

💭 «У меня есть вопрос: «Вы сделали эту анимацию в надежде, что Конте уйдет или уже после ухода?».

💭 «Привыкайте к двойным стандартам».

💭 «Какой момент вам понравился больше всего?».

💭 «Ха-ха-ха. Лучше уйти, чем работать в клубе, который не может развиваться».

💭 «Ваши аниматоры - goats».

Какой момент вам понравился больше всего?

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