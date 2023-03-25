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🔥 «Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной. Я хотел играть за «Барсу», но Жозе все изменил». Озил рассказал, почему предпочел «Реал» «Барселоне»

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Нужно больше внимания, Пеп!

Месут Озил буквально на днях закончил футбольную карьеру, а теперь пестрит в заголовках крупнейших газет, благодаря своим острым высказываниям.

Немецкий полузащитник рассказал о своем переезде в Испанию:

«Реал Мадрид» и «Барселона» хотели меня. Дело не в деньгах: разница была в Моуринью. Он устроил мне VIP-визит в «Реал Мадрид». Интерес «Барселоны» принес мне не так много эмоций. Самое большое разочарование было в том, что Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной. Мне очень нравился стиль «Барсы», я хотел играть за них, но Жозе все изменил».

Также Озил вспомнил свой худший матч в карьере.

«Игра, которую мы проиграли «Барсе» со счетом 5:0, была одним из моих самых больших кошмаров на поле», – сказал Месут.

Как думаете, получилось бы у Озила в «Барсе»?

2 комментария

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Александра Александрова
В Барселоне, он был сел крепко на лавку , там Хави , Иньеста и Бускетс в центре !
+4
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LosMejores
Он очень подходил од стиль той барсы,но в той команде ему не было бы места,к сожалению.
+5
-1
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