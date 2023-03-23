Гаспачо
Блог

«Пытаемся выяснить, где он». Деле Алли получил небольшой отпуск и не вернулся в «Бешикташ»

Тоттенхэм Тоттенхэм
Клубы Клубы
Бешикташ Бешикташ
Деле Алли Деле Алли
Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш
Эвертон Эвертон
Футбол Футбол

Клуб озадачен.

Похоже, что хавбек «Эвертона» Деле Алли, играющий сезон в аренде за «Бешикташ», воспринял слова об отстранении слишком буквально. Клуб разрешил ему сделать небольшой перерыв, а игрок не вернулся к тренировкам с остальной командой.

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш не понимает, что происходит: «Мы дали Деле Алли разрешение на небольшой отпуск, а он не вернулся. Сейчас идет дождь, может быть потому он не пришел. Мы пытаемся выяснить, где он».

«Бешикташ» взял Алли в аренду из «Эвертона» и по ее окончании мог оформить полноценный трансфер. Однако отношения Деле с Гюнешом достигли низшей точки. Получается, что теперь хавбек не нужен ни клубу АПЛ, ни клубу турецкой Суперлиги.

Англичанин не играл за турецкий клуб с 26 февраля − в матче против «Антальяспора» (0:0) он вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Игроку сказали, что он больше не будет играть за «Бешикташ» в этом сезоне, а из основной команды его исключили. Официальная причина − крайне слабая игра и никакое отношение к тренировкам.

Известно, что Алли возвращался в Лондон, где провел некоторое время вместе с Ким Кардашьян. Где он находится сейчас − неизвестно.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yarovoy
скоро стрельнëт 🥲
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий