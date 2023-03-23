Клуб озадачен.

Похоже, что хавбек «Эвертона» Деле Алли, играющий сезон в аренде за «Бешикташ», воспринял слова об отстранении слишком буквально. Клуб разрешил ему сделать небольшой перерыв, а игрок не вернулся к тренировкам с остальной командой.

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш не понимает, что происходит: «Мы дали Деле Алли разрешение на небольшой отпуск, а он не вернулся. Сейчас идет дождь, может быть потому он не пришел. Мы пытаемся выяснить, где он».

«Бешикташ» взял Алли в аренду из «Эвертона» и по ее окончании мог оформить полноценный трансфер. Однако отношения Деле с Гюнешом достигли низшей точки. Получается, что теперь хавбек не нужен ни клубу АПЛ, ни клубу турецкой Суперлиги.

Англичанин не играл за турецкий клуб с 26 февраля − в матче против «Антальяспора» (0:0) он вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Игроку сказали, что он больше не будет играть за «Бешикташ» в этом сезоне, а из основной команды его исключили. Официальная причина − крайне слабая игра и никакое отношение к тренировкам.

Известно, что Алли возвращался в Лондон, где провел некоторое время вместе с Ким Кардашьян. Где он находится сейчас − неизвестно.