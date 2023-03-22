Гаспачо
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Самая сексуальная футболистка мира получила тяжелую травму – теперь она передвигается на костылях😱😱😱

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Ане Маркович не позавидуешь.

Злополучная травма случилась 4 марта – в матче с «Цюрихом» Маркович получила тяжелую травму колена и на 58-й минуте матча вынуждена была покинуть поле при помощи врачей.

Теперь Ана передвигается исключительно на костылях.

Ана – одна из самых известных футболисток мира.

За ней уже давно закрепился статус «самой сексуальной футболистки мира».

А еще одна одна из самых известных фанаток Криштиану Роналду

Желаем Ане скорейшего выздоровления!

10 комментариев

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sheasplut
Ну какая ж она Миленькая) и при этом с..ксуальная чертовски 😁
Но, вот не вульгарна, а мила)
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kdmi1986
В Кроватию можно с ней съездить)
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Макак-резус
Семён Маркович
0
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Gustav Forsberg
Ответ garp
что с коленом то в итоге?
согласен, тема не раскрыта
+6
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+6
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NEK
Эх, я бы за ней поухаживал. Здоровья!
+4
-1
+3
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garp
что с коленом то в итоге?
+2
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Artem Gavrishov
Хорошенькая! Я бы пробил ей штрафной)
0
-2
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Олег Кузнецов
Очень милая и сексуально привлекательная девушка. Выздоровления ей и дальнейших спортивных успехов.
+7
-2
+5
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Герман Гевейлер
Красавице поскорее вернуться на поле!
+2
-2
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Манул Манулов
Довольно милая, скорейшего выздоровления!
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-3
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