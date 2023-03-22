10 комментариев

Ане Маркович не позавидуешь.

Злополучная травма случилась 4 марта – в матче с «Цюрихом» Маркович получила тяжелую травму колена и на 58-й минуте матча вынуждена была покинуть поле при помощи врачей.

Теперь Ана передвигается исключительно на костылях.

Ана – одна из самых известных футболисток мира.

За ней уже давно закрепился статус «самой сексуальной футболистки мира».

А еще одна одна из самых известных фанаток Криштиану Роналду

Желаем Ане скорейшего выздоровления!