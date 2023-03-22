10 комментариев

Самая сексуальная футболистка мира получила тяжелую травму – теперь она передвигается на костылях😱😱😱
Ане Маркович не позавидуешь.
Злополучная травма случилась 4 марта – в матче с «Цюрихом» Маркович получила тяжелую травму колена и на 58-й минуте матча вынуждена была покинуть поле при помощи врачей.
Теперь Ана передвигается исключительно на костылях.
Ана – одна из самых известных футболисток мира.
За ней уже давно закрепился статус «самой сексуальной футболистки мира».
А еще одна одна из самых известных фанаток Криштиану Роналду
Желаем Ане скорейшего выздоровления!
Но, вот не вульгарна, а мила)