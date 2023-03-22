16 комментариев

На рыночную стоимость игрока влияют несколько факторов, в том числе его возраст, текущая форма, позиция, контрактный статус и уровень конкуренции в команде. Дополнительно обращают внимание на потенциал игрока, количество травм, поведение за пределами поля также может повлиять на его стоимость.

Давайте посмотрим на семь самых дорогостоящих футболистов мира на март 2023 года.

Педри (20 лет, «Барселона») – 100 млн евро

Педри перешел в «Барселону» в 2020 году и быстро стал ключевым игроком полузащиты. Педри поразил многих своими техническими способностями, видением игры и хладнокровием, несмотря на свой юный возраст.

Педри был назван «Лучшим молодым игроком турнира» на Евро-2020. Можно не сомневаться, что его ждет блестящее будущее.

Его контракт с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года, а его оценка на трансферном рынке составляет 100 млн евро.

Фил Фоден (22 года, «МанСити») – 110 млн евро

Фил Фоден — воспитанник «Манчестер Сити» и играет в клубе с детства. Он дебютировал в основной команде в 2017 году и с тех пор стал ее важным игроком. Полузащитник известен отличной техникой, креативностью и умением забивать голы.

У «Манчестер Сити» есть множество нападающих мирового класса, и Фоден оказался в высококонкурентной среде. Но он продолжает проявлять себя, именно поэтому 22-летний игрок является одним из самых ценных в мире. Его оценивают в 110 млн евро.

Букайо Сака (21 год, «Арсенал») – 110 млн евро

Букайо Сака уже зарекомендовал себя как один из лучших вингеров в Премьер-лиге.

Помимо того, что он создает голевые моменты для своих товарищей по команде и в целом сильно мешает планам соперника, Сака также является довольно надежным бомбардиром. Его оценка на трансферном рынке составляет 110 миллионов евро.

Джуд Беллингем (19 лет, «Боруссия») – 110 млн евро

Игрок нового поколения английской молодежи мирового класса. Наряду с Фоденом и Сака, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем привлек внимание своей завораживающей игрой в очень молодом возрасте.

19-летний футболист сейчас является одним из самых востребованных в мире, и «Боруссия» готовится неплохо заработать на его трансфере этим летом. Беллингем — прогрессивный центральный полузащитник, демонстрирующий лидерские качества, а также чрезвычайно одаренный в техническом плане.

Винисиус (22 года, «Реал Мадрид») – 120 млн евро

Винисиусу, похоже, суждено вписать свое имя в футбольную историю. Стиль игры нападающего характеризуется его исключительными навыками дриблинга, контролем мяча и способностью быстро ускоряться, обгоняя защитников.

Неудивительно, что лучший бомбардир «Мадрида» в текущем сезоне является одним из самых ценных футболистов на планете с рыночной оценкой в 120 млн евро.

Эрлинг Холанд (21 год, «МанСити») – 170 млн евро

Эрлингу Холанду всего 21 год, но сейчас он, возможно, лучший центральный нападающий на планете.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом, и с тех пор его акции значительно выросли. В этом сезоне он сделал шесть хет-триков во всех турнирах за «Сити». Его оценивают в 170 млн евро.

Килиан Мбаппе (24 года, «ПСЖ») – 180 млн евро

Килиан Мбаппе — наследный принц футбола, в будущем он может выиграть несколько Золотых Мячей. Французский форвард — сила, с которой нужно считаться благодаря его стремительности, точности и умению быстро принимать решения.

Мбаппе продолжает терроризировать защитников по всей Европе. Сейчас он одна из самых больших звезд футбола, поразительно, что он уже так многого добился в возрасте 24 лет.

Килиан Мбаппе оценивается в 180 млн евро и является самым ценным игроком в мире на сегодняшний день.