16 комментариев

Гаспачо
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Хотят все, но позволить себе могут только избранные клубы💰Топ-7 самых дорогостоящих игроков на сегодняшний день

Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Педри Педри
Букайо Сака Букайо Сака
ПСЖ ПСЖ
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Барселона Барселона
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Футбол Футбол

На рыночную стоимость игрока влияют несколько факторов, в том числе его возраст, текущая форма, позиция, контрактный статус и уровень конкуренции в команде. Дополнительно обращают внимание на потенциал игрока, количество травм, поведение за пределами поля также может повлиять на его стоимость.

Давайте посмотрим на семь самых дорогостоящих футболистов мира на март 2023 года.

Педри (20 лет, «Барселона») – 100 млн евро

Педри перешел в «Барселону» в 2020 году и быстро стал ключевым игроком полузащиты. Педри поразил многих своими техническими способностями, видением игры и хладнокровием, несмотря на свой юный возраст.

Педри был назван «Лучшим молодым игроком турнира» на Евро-2020. Можно не сомневаться, что его ждет блестящее будущее.

Его контракт с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года, а его оценка на трансферном рынке составляет 100 млн евро.

Фил Фоден (22 года, «МанСити») – 110 млн евро

Фил Фоден — воспитанник «Манчестер Сити» и играет в клубе с детства. Он дебютировал в основной команде в 2017 году и с тех пор стал ее важным игроком. Полузащитник известен отличной техникой, креативностью и умением забивать голы.

У «Манчестер Сити» есть множество нападающих мирового класса, и Фоден оказался в высококонкурентной среде. Но он продолжает проявлять себя, именно поэтому 22-летний игрок является одним из самых ценных в мире. Его оценивают в 110 млн евро.

Букайо Сака (21 год, «Арсенал») – 110 млн евро

Букайо Сака уже зарекомендовал себя как один из лучших вингеров в Премьер-лиге.

Помимо того, что он создает голевые моменты для своих товарищей по команде и в целом сильно мешает планам соперника, Сака также является довольно надежным бомбардиром. Его оценка на трансферном рынке составляет 110 миллионов евро.

Джуд Беллингем (19 лет, «Боруссия») – 110 млн евро

Игрок нового поколения английской молодежи мирового класса. Наряду с Фоденом и Сака, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем привлек внимание своей завораживающей игрой в очень молодом возрасте.

19-летний футболист сейчас является одним из самых востребованных в мире, и «Боруссия» готовится неплохо заработать на его трансфере этим летом. Беллингем — прогрессивный центральный полузащитник, демонстрирующий лидерские качества, а также чрезвычайно одаренный в техническом плане.

Винисиус (22 года, «Реал Мадрид») – 120 млн евро

Винисиусу, похоже, суждено вписать свое имя в футбольную историю. Стиль игры нападающего характеризуется его исключительными навыками дриблинга, контролем мяча и способностью быстро ускоряться, обгоняя защитников.

Неудивительно, что лучший бомбардир «Мадрида» в текущем сезоне является одним из самых ценных футболистов на планете с рыночной оценкой в 120 млн евро.

Эрлинг Холанд (21 год, «МанСити») – 170 млн евро

Эрлингу Холанду всего 21 год, но сейчас он, возможно, лучший центральный нападающий на планете.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом, и с тех пор его акции значительно выросли. В этом сезоне он сделал шесть хет-триков во всех турнирах за «Сити». Его оценивают в 170 млн евро.

Килиан Мбаппе (24 года, «ПСЖ») – 180 млн евро

Килиан Мбаппе — наследный принц футбола, в будущем он может выиграть несколько Золотых Мячей. Французский форвард — сила, с которой нужно считаться благодаря его стремительности, точности и умению быстро принимать решения.

Мбаппе продолжает терроризировать защитников по всей Европе. Сейчас он одна из самых больших звезд футбола, поразительно, что он уже так многого добился в возрасте 24 лет.

Килиан Мбаппе оценивается в 180 млн евро и является самым ценным игроком в мире на сегодняшний день.

16 комментариев

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Сурхай Лукманов
Ответ predMBAPPE
Это и есть его задача, иначе он тягался бы с Болтом на 100м а не играл в футбол с таким та ростом) да голы так себе но их много, везде успевает, почти везде дотягивается)
Как видим мбаппе который до матча с баварии говорили что уничтожит баварию, ничего не сделал, а Холланд тем временем почти сделал историю.
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Сурхай Лукманов
Ответ predMBAPPE
Это и есть его задача, иначе он тягался бы с Болтом на 100м а не играл в футбол с таким та ростом) да голы так себе но их много, везде успевает, почти везде дотягивается)
Сейчас появиться кто скажет что Рон тоже также забивает,но Холланд не считает себя лучшим в мире и не даёт всяким клоунам Интервью.
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Тимур
Ценник Джамала неуместился в одну статю просто. Выйдет отдельный материал.)
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Wex815
Эх, вот бы Мбаппе перешел в Сити, а еще и Педри туда же - ЛЧ будут брать раз в два сезона постоянно налегке...
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Сурхай Лукманов
Ответ heache
а реш где? если тут есть какой-то фоден
Реш стоит всего 80 млн
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aslvowk@mail.ru
Сака и Беллингем дороже Педри? Ахахаа
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Рома Мариупольский
Взять бы беленгема и сака
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Том Мунтян
Ответ predMBAPPE
Это и есть его задача, иначе он тягался бы с Болтом на 100м а не играл в футбол с таким та ростом) да голы так себе но их много, везде успевает, почти везде дотягивается)
Ну да, согласен. Ппц эффективный игрок, зачет.
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Bob Ganiev
пусть предложат за Педри сейчас 100млн, я бы посмотрел. Лапорта был бы предателем, если принял такое предложение. да и не примет.
+1
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predMBAPPE
Ответ Том Мунтян
Какой у него защитник любимый, ты не уточнил. А вообще Холанд практически не обводит. Не видел ни одного реально красивого гола в его исполнении. Исключительно добивание, замыкание, удар головой. Это так, к слову.
Это и есть его задача, иначе он тягался бы с Болтом на 100м а не играл в футбол с таким та ростом) да голы так себе но их много, везде успевает, почти везде дотягивается)
+3
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+3
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Karl0709
Думаю Хвичу дороже Мбаппе оценивать будут в следующем сезоне.
+1
-1
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Том Мунтян
Ответ predMBAPPE
По мне так Холланд намного эффективнее, мощнее и легче разберется в любой ситуации с любимым защитником, да и бегает хорошо по скорости
Какой у него защитник любимый, ты не уточнил.
А вообще Холанд практически не обводит. Не видел ни одного реально красивого гола в его исполнении. Исключительно добивание, замыкание, удар головой. Это так, к слову.
+1
0
+1
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LLiriKK
Мбаппе продолжает терроризировать защитников по всей Европе.

«Вся Европа» для автора - это фермерская Лига 1?
+6
-2
+4
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heache
а реш где? если тут есть какой-то фоден
0
-2
-2
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& Co1366
Я рад, что Педри так высоко ценят 🚩
+9
-1
+8
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predMBAPPE
По мне так Холланд намного эффективнее, мощнее и легче разберется в любой ситуации с любимым защитником, да и бегает хорошо по скорости
+12
-2
+10
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