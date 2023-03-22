Ого! Ибрагимовичу отказывались платить зарплату в начале его карьеры: Златан рассказал, как добивался справедливости вопреки закону😱
«Я старше закона».
Форварда «Милана» рассказал, когда он плакал в последний раз.
«Это случилось, когда я не получил зарплату за свою игру в «Мальме» (шведский клуб, первая команда во взрослой карьере Ибры – прим. Sports.ru).
Тогда я написал руководству шведской лиги и попросил лишить клуб очков, которые «Мальме» заработал благодаря мои голам.
Правление заявило, что моя зарплата выплачивалась мои родителям, поскольку я был слишком молод, чтобы получать официальную зарплату.
Я сказал совету лиги, что я слишком молод и для того, чтобы стать лучшим бомбардиром и обеспечить «Мальме» победу в Лиге (речь о сезоне, когда Ибрагимович забил 12 голов и помог клубу вернуться в высший дивизион). А раз я молод для того, то им нельзя давать 3 очка за победу в матчах, в которых я участвовал.
На следующий день деньги были переведены на мой счет.
Я старше закона».
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