«Я старше закона».

Форварда «Милана» рассказал, когда он плакал в последний раз.

«Это случилось, когда я не получил зарплату за свою игру в «Мальме» (шведский клуб, первая команда во взрослой карьере Ибры – прим. Sports.ru).

Тогда я написал руководству шведской лиги и попросил лишить клуб очков, которые «Мальме» заработал благодаря мои голам.

Правление заявило, что моя зарплата выплачивалась мои родителям, поскольку я был слишком молод, чтобы получать официальную зарплату.

Я сказал совету лиги, что я слишком молод и для того, чтобы стать лучшим бомбардиром и обеспечить «Мальме» победу в Лиге (речь о сезоне, когда Ибрагимович забил 12 голов и помог клубу вернуться в высший дивизион). А раз я молод для того, то им нельзя давать 3 очка за победу в матчах, в которых я участвовал.

На следующий день деньги были переведены на мой счет.

Я старше закона».