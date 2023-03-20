11 комментариев

Что-то не поделили за пределами поля.

Испанское класико выдалось очень жарким, а три очка забрала «Барселона» (2:1). Команда Хави оторвалась от «Мадрида» на 12 очков благодаря позднему голу Франка Кессиэ.

Яркая победа на «Камп Ноу» вызвала у каталонцев бурную радость, однако не все игроки отмечали. К примеру, третий вратарь «Барсы» Арнау Тенас был вовлечен в конфликт с Дани Карвахалем.

На кадрах, которые снял с трибуны один из болельщиков, можно увидеть, как Тенас подошел к Карвахалю. Они обменялись репликами, а потом 21-летний вратарь и 31-летний защитник вцепились друг другу в горло. На лице каталонца можно было увидеть злость.

К счастью, игроки обеих команд смогли вмешаться и разделили двух футболистов. Арнау все равно пытался пробраться к Дани, чтобы разобраться с ним. Его удерживали Рюдигер и Куртуа. Тенас настолько был разъярен, что для того, чтобы его удержать, пришлось вмешаться пяти игрокам.

Неизвестно, что сказал Карвахаль, но молодого кипера это явно сильно задело.