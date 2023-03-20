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📸После финального свистка третий вратарь «Барсы» сцепился с Карвахалем. Игроков еле смогли разнять партнеры

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Что-то не поделили за пределами поля.

Испанское класико выдалось очень жарким, а три очка забрала «Барселона» (2:1). Команда Хави оторвалась от «Мадрида» на 12 очков благодаря позднему голу Франка Кессиэ.

Яркая победа на «Камп Ноу» вызвала у каталонцев бурную радость, однако не все игроки отмечали. К примеру, третий вратарь «Барсы» Арнау Тенас был вовлечен в конфликт с Дани Карвахалем.

На кадрах, которые снял с трибуны один из болельщиков, можно увидеть, как Тенас подошел к Карвахалю. Они обменялись репликами, а потом 21-летний вратарь и 31-летний защитник вцепились друг другу в горло. На лице каталонца можно было увидеть злость.

К счастью, игроки обеих команд смогли вмешаться и разделили двух футболистов. Арнау все равно пытался пробраться к Дани, чтобы разобраться с ним. Его удерживали Рюдигер и Куртуа. Тенас настолько был разъярен, что для того, чтобы его удержать, пришлось вмешаться пяти игрокам.

Неизвестно, что сказал Карвахаль, но молодого кипера это явно сильно задело.

11 комментариев

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Темирлан Шаваев
Видео видео Карвахаль что-то начал ему кричать а потом и вовсе подошёл в плотную.
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Blanco
Представляю, как удивился Карвахаль, когда на него начало быковать никому не известное чудо с сине-гранатовой лавки.
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fellx
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Карвахаль всегда был гнилым игроком, ученик Рамоса, Марсело, Пепе. Всегда подтколнет, что-то скажет и т.д. И тут скорее всего сказал что-то очень обидное
Что то вроде Гави...а не, это же другое?
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Raul14
Ответ Мурат Базаров
правый защитник реала
А разве Карвахаль ноунейм?
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Мурат Базаров
Ответ Raul14
Это что за ноунейм!?))
правый защитник реала
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Zerocool789
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Карвахаль всегда был гнилым игроком, ученик Рамоса, Марсело, Пепе. Всегда подтколнет, что-то скажет и т.д. И тут скорее всего сказал что-то очень обидное
Тенес отчеты хотел занести, но Карва сказал, что не надо. Тот и обиделся.
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Сергей Яковченко
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Карвахаль всегда был гнилым игроком, ученик Рамоса, Марсело, Пепе. Всегда подтколнет, что-то скажет и т.д. И тут скорее всего сказал что-то очень обидное
Это были лучшие игроки мира и не тебе о них плохо говорить, так как ты никто
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Мурик07
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Карвахаль всегда был гнилым игроком, ученик Рамоса, Марсело, Пепе. Всегда подтколнет, что-то скажет и т.д. И тут скорее всего сказал что-то очень обидное
Да конечно, а в Барселоне институт благородных девиц, все порядочные, добрые, вежливые и отзывчивые
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Raul14
Это что за ноунейм!?))
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Сурхай Лукманов
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Карвахаль всегда был гнилым игроком, ученик Рамоса, Марсело, Пепе. Всегда подтколнет, что-то скажет и т.д. И тут скорее всего сказал что-то очень обидное
Тенас просто шел к другим игрокам он был спиной к карвахаля видимо карвахаль что то сказал тенасу , а тот не стало терпеть и тоже что то сказал и тем самым реакция карвахаля. Карвахаль вроде опытный и взрослый футболист но ведёт себя как ребенок
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Mukhammadzhan Akhmedov
Карвахаль всегда был гнилым игроком, ученик Рамоса, Марсело, Пепе. Всегда подтколнет, что-то скажет и т.д. И тут скорее всего сказал что-то очень обидное
+18
-14
+4
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