11 комментариев

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Лучшие среди лучших: топ-5 сильнейших игроков Лиги чемпионов всех времен

Реал Мадрид Реал Мадрид
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Карим Бензема Карим Бензема
Лука Модрич Лука Модрич
Лионель Месси Лионель Месси
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Лига чемпионов УЕФА считается самым престижным клубным футбольным соревнованием в Европе. Турнир объединяет сильнейшие команды со всего континента, которые демонстрируют высококачественный футбол и мастерство своих лучших игроков.

Давайте взглянем на пять величайших участников Лиги чемпионов УЕФА.

Паоло Мальдини

Паоло Мальдини считается одним из лучших итальянских футболистов, а его успех в Лиге чемпионов лишь подтверждает это утверждение. Мальдини провел всю свою профессиональную карьеру в «Милане», где пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Долгая карьера и приверженность одному клубу, а также впечатляющая коллекция трофеев делают Мальдини настоящей легендой Лиги чемпионов и спорта в целом.

Карим Бензема

Карим Бензема сыграл важнейшую роль в доминировании «Реала» в Лиге чемпионов в последнее десятилетие. Французский нападающий — один из самых разносторонних снайперов современности, и его универсальность позволила ему играть вместе с меняющимся составом форвардов «Реала».

Именно Бензема стал лидером «сливочных» в Лиге чемпионов 2021/22. Он сделал два хет-трика и два дубля в плей-офф турнира в прошлом сезоне и привел «Реал Мадрид» к 14 кубку.

Карим пять раз выигрывал Лигу чемпионов за свою карьеру. На данный момент он забил 89 голов в турнире и является четвертым лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

Лионель Месси

Лионель Месси широко известен как один из величайших футболистов всех времен, и он добился больших успехов в Лиге чемпионов. Месси четырежды выигрывал турнир за свою карьеру. Все его триумфы в Лиге чемпионов пришлись на время, проведенное в «Барселоне».

Лео забил невероятные 129 голов в соревновании и был ключевым игроком каталонского клуба в его самый успешный период в европейском футболе, завоевав четыре титула в период с 2006 по 2015 год.

Лука Модрич

Лука Модрич был одним из самых стабильных и влиятельных игроков Лиги чемпионов за последнее десятилетие. Хорватский полузащитник пять раз побеждал в турнире за время своего пребывания в «Реале», сыграв ключевую роль в успехе клуба в Европе.

Технические способности Модрича, его видение игры, его точные передачи сделали его ключевым игроком полузащиты «Реала». Лука был назван лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Криштиану Роналду

Кто еще мог возглавить этот список, как не мистер Лига чемпионов? Криштиану Роналду — один из самых успешных игроков в истории турнира, выигравший его пять раз с двумя разными клубами.

Португальский нападающий семь раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ, а его 140 голов стали рекордом в истории турнира.

Сочетание скорости, силы и точности сделало его настоящим кошмаром для защитников соперников. Успех Роналду в Лиге чемпионов и его способность постоянно побеждать на самом высоком уровне делают его одним из величайших игроков всех времен.

11 комментариев

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Decard Show
Меси конечно великий игрок но Хет трик Португальца7 против АТМ 2019 > все матчи меси в ЛЧ
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95-shishani-95
Месси и в десятке не должно быть, если считать по победам. Кроос тоже выигрывал ЛЧ с двумя командами 5 раз. И почему Карим Бензема стоит ниже Месси, если у него и кубков больше, и голов в плей-офф больше, чем Месси?
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Decard Show
Ответ Hella black
Павлина на первом месте держит и удерживает Реал Мадрид ! После его ухода,Реал как был главным фаворитом ЛЧ,так и остаётся !
Когла реал выигрывет без Португальца 4 ЛЧ за 5 лет тогда и поговорим!
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Hella black
Павлина на первом месте держит и удерживает Реал Мадрид ! После его ухода,Реал как был главным фаворитом ЛЧ,так и остаётся !
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c6hrwkbxcc
точнее Кросс 6 раз выигрывал лигу чемпионов
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Try Stelsi
Ответ Rinat Alashbaev
На его месте должен быть Тони Кросс, который так же выигрывал ЛЧ с двумя разными командами, и у него так же 5кубков за спиной. Месси велик, но даже просто элементарно по количеству титулов не входит в лучшую пятерку
Хочешь сказать Кросс в Лч был лучше Месси?
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Роман
Ответ Bulbazavr
А рейтинг идет не по совокупности за все время в ЛЧ? Да и Рон последние годы в лч не сиял как ушел с реала. Тут скорее РМ и есть Лига Чемпионов
Да ладно не сиял. За Юве ответная игра против Атлетико чего стоит, когда хет-трик оформил.

В МЮ против Вильярреала, когда на 90+5 минуте вырвал победу. 2:1.
В ответной игре победный гол Рона. 2:0

С Аталантой на 81 минуте вырвал победу 3:2. Также в ответной игре дубль и его спасение от поражения на 90+1 минуте 2:2

Ещё как блистал.
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Rinat Alashbaev
Ответ Роман
Не думаю что Месси должен на 3 месте находиться. До 2015 года входил в топ-2. Но после всех этих вылетов 8 год подряд, он десятку замыкает. Роналду - это и есть Лига Чемпионов.
На его месте должен быть Тони Кросс, который так же выигрывал ЛЧ с двумя разными командами, и у него так же 5кубков за спиной. Месси велик, но даже просто элементарно по количеству титулов не входит в лучшую пятерку
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-2
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Bulbazavr
Ответ Роман
Не думаю что Месси должен на 3 месте находиться. До 2015 года входил в топ-2. Но после всех этих вылетов 8 год подряд, он десятку замыкает. Роналду - это и есть Лига Чемпионов.
А рейтинг идет не по совокупности за все время в ЛЧ? Да и Рон последние годы в лч не сиял как ушел с реала. Тут скорее РМ и есть Лига Чемпионов
+4
-2
+2
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Роман
Не думаю что Месси должен на 3 месте находиться.
До 2015 года входил в топ-2. Но после всех этих вылетов 8 год подряд, он десятку замыкает.

Роналду - это и есть Лига Чемпионов.
+1
-6
-5
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