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«Я сделал это, чтобы сохранить рекорд Месси в Кубке Англии»: Гвардиола гениально прокомментировал замену Холанда после хет-трика

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В матче «Ман Сити» против «Лейпцига» Холанд оформил пента-трик. Кроме него забить пять голов в одной игре Лиги чемпионов удалось лишь Луису Адриано и Лео Месси. Забить шестой мяч и стать абсолютным рекордсменом Эрлингу помешал Гвардиола, который заменил норвежца на 63-й минуте встречи.

Некоторые фанаты предположили, что Пеп намеренно убрал Холанда с поля, чтобы нападающий не сумел побить достижение Месси – старого друга Гвардиолы. Кто-то просто шутил, а кто-то говорил вполне серьезно.

В четвертьфинале Кубка Англии Холанд оформил хет-трик и вновь покинул поле до финального свистка. После матча Хосеп забавно прокомментировал достижение Эрлинга, а заодно потроллил всех любителей странных теорий заговора:

«Я заменил Холанда, потому что хотел сохранить рекорд Месси в Кубке Англии. Я вообще стараюсь наказывать своих игроков. И делаю это намеренно. Знаю, что Эрлингу все равно, он такой позитивный парень, оптимист, он никогда не жалуется».

Разумеется, у Месси нет никаких рекордов в Кубке Англии, просто потому что аргентинец никогда не выступал за клуб с Туманного Альбиона. Гвардиола просто изящно подколол поклонников конспирологии.

В свое время Пеп вместе с Месси и «Барселоной» создали целый список достижений, которые, безусловно, станут отличным мотиватором для талантливого и амбициозного Холанда.

4 комментария

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284 Маршрутка
у каждой шутки доля правды
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Nogoi89
Хорошо хейтеров умыл)
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Arrahmano Matcyev
Ахаххахах,Пеп хорош
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Игорь Климов
Пеп Гвардиола мастер троллинга, молодец!
+8
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