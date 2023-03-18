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Rosalia, чей новый альбом будет рекламировать «Барса» во время класико, назвала пятерку своих любимых игроков. В топ попал лишь один футболист из команды Хави

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Каталонская певица куле с детства.

В рамках сотрудничества со Spotify игроки «Барселоны» будут носить уникальные футболки с логотипом певицы Rosalia во время класико в воскресенье.

В преддверии этой кампании каталонская певица дала интервью Spotify и рассказала, что она с детства является фанаткой «блауграны». Девушка назвала пятерку своих любимых футболистов, и, на удивление, в список попал лишь один игрок нынешнего состава «Барсы».

«Я бы сказала, что из-за ностальгии по домашнему просмотру игр моими фаворитами являются Месси, Это'О , Зидан, а в настоящее время мне очень нравятся Педри и Мбаппе».

1 комментарий

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Игорь Климов
Хороший у Розалии выбор футболистов!
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