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🤥 «Лжец». Фанаты обсуждают заявление Тебаса о том, что он не является мадридистой

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Хавьер Тебас
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Никто не верит Хавьеру.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на давно интересующий всех вопрос - является ли он болельщиком «Реала».

«Из-за должности, которую я занимаю, у меня нет страсти к мадридскому «Реалу», - заявил Тебас.

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В Твиттере оперативно отреагировали на слова президента Ла Лиги.

💭 «Чуваки, попробуйте расшифровать, что он имел ввиду».

💭 «Я думаю, что у нас слишком много дискуссий о Тебасе, когда мы говорим об испанском футболе и Ла Лиге. Он мог бы иметь более низкий уровень медийности, и не пытаться привлекать много внимания».

💭 «Ему это не сойдет с рук».

💭 «Такой лжец. Несколько дней назад он говорил, что только «Реал Мадрид» может подписать Мбаппе, а сам он хотел бы, чтобы француз там играл».

💭 «Лжец».

💭 «Когда он уйдет, нам всем нужно будет собраться онлайн и выпить пива».

💭 «Фанаты «Барсы» такие смешные, они постоянно говорят, что Тебас - фанат «Реала», но забывают, что FIFA - фанаты Месси, которые недавно подарили ему Кубок Мира».

7 комментариев

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Alexlagodny
Последний комментарий- тупизна. Какое отношение Барса имеет к Кубку мира?
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MajestySport
Ох как красноречиво и фактами написан самый нижний комментарий в статье
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Arkadios Avgitidis
Ответ Роман
Тебас должен отправить БЧК в Сегунду, а не нянчется с ней. А то нашли повод чем манипулировать. Этим коррупционерам не место в Ла Лиге.
осталось всего ничего...чтобы Тебас вас услышал..и не только он,а все тебасовидные)
будьте активнее в соцсетях)
а вдруг...)
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Dag Dad
Ответ VEN FIFA
Про Фифа знатно поржал. Получается и франция специально слила финал чм что бы месси был доволен?) дебилизм не иначе
А можно чтобы фифа подарила все зм месси и все лч реала в истории? Логика конечно у таких людей на высоте
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Данила Макаров
Ответ Роман
Тебас должен отправить БЧК в Сегунду, а не нянчется с ней. А то нашли повод чем манипулировать. Этим коррупционерам не место в Ла Лиге.
Да что ты
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VEN FIFA
Про Фифа знатно поржал. Получается и франция специально слила финал чм что бы месси был доволен?) дебилизм не иначе
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Роман
Тебас должен отправить БЧК в Сегунду, а не нянчется с ней.
А то нашли повод чем манипулировать.

Этим коррупционерам не место в Ла Лиге.
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