7 комментариев

🤥 «Лжец». Фанаты обсуждают заявление Тебаса о том, что он не является мадридистой
Никто не верит Хавьеру.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на давно интересующий всех вопрос - является ли он болельщиком «Реала».
«Из-за должности, которую я занимаю, у меня нет страсти к мадридскому «Реалу», - заявил Тебас.
В Твиттере оперативно отреагировали на слова президента Ла Лиги.
💭 «Чуваки, попробуйте расшифровать, что он имел ввиду».
💭 «Я думаю, что у нас слишком много дискуссий о Тебасе, когда мы говорим об испанском футболе и Ла Лиге. Он мог бы иметь более низкий уровень медийности, и не пытаться привлекать много внимания».
💭 «Ему это не сойдет с рук».
💭 «Такой лжец. Несколько дней назад он говорил, что только «Реал Мадрид» может подписать Мбаппе, а сам он хотел бы, чтобы француз там играл».
💭 «Лжец».
💭 «Когда он уйдет, нам всем нужно будет собраться онлайн и выпить пива».
💭 «Фанаты «Барсы» такие смешные, они постоянно говорят, что Тебас - фанат «Реала», но забывают, что FIFA - фанаты Месси, которые недавно подарили ему Кубок Мира».
будьте активнее в соцсетях)
а вдруг...)
А то нашли повод чем манипулировать.
Этим коррупционерам не место в Ла Лиге.