7 комментариев

Никто не верит Хавьеру.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на давно интересующий всех вопрос - является ли он болельщиком «Реала».

«Из-за должности, которую я занимаю, у меня нет страсти к мадридскому «Реалу», - заявил Тебас.

В Твиттере оперативно отреагировали на слова президента Ла Лиги.

💭 «Чуваки, попробуйте расшифровать, что он имел ввиду».

💭 «Я думаю, что у нас слишком много дискуссий о Тебасе, когда мы говорим об испанском футболе и Ла Лиге. Он мог бы иметь более низкий уровень медийности, и не пытаться привлекать много внимания».

💭 «Ему это не сойдет с рук».

💭 «Такой лжец. Несколько дней назад он говорил, что только «Реал Мадрид» может подписать Мбаппе, а сам он хотел бы, чтобы француз там играл».

💭 «Лжец».

💭 «Когда он уйдет, нам всем нужно будет собраться онлайн и выпить пива».

💭 «Фанаты «Барсы» такие смешные, они постоянно говорят, что Тебас - фанат «Реала», но забывают, что FIFA - фанаты Месси, которые недавно подарили ему Кубок Мира».