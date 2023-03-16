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Кевин Трапп не смог сдержать «Наполи», а когда-то прямо на «Камп Ноу» отмечал победу над «Барсой» поцелуем с моделью Victoria’s Secret

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Кевин Трапп Кевин Трапп
Футбол Футбол

Его утешение ждет его дома.

«Айнтрахт» без шансов влетел «Наполи» - 0:5 по итогам двух матчей и разгромленный болельщиками Неаполь.

А вот год назад немецкий клуб спровадил «Барселону» из Лиги Европы. Кевин Трапп был далеко не главным героем той победы, но это не помешало ему уехать с «Камп Ноу» в восхитительном настроении.

Сразу после игры Трапп не только дал радостный комментарий, но и подошел к любимой жене Изабеле Гулар – она модель и один из бывших ангелов Victoria’s Secret.

Изабель старше Кевина на 6 лет, она снималась для топ-журналов (Esquire, GQ и Vogue). Изабель стала моделью случайно: по слухам, известный стилист заметил ее в магазине и сразу же пригласил на кастинг.

Там и случилось пока самое яркое событие в карьере – на дебютном показе с бразильянки (родилась в Сан-Паулу) слетел топ.

Дальше – резкий рост популярности и показы в элитных журналах.

Kevin Trapp e sua moglie Izabel Goulard
 La coppia è una delle più longeve del mondo del calcio. Lei è una top model famosa a livello planetario
 Kevin Trapp difende i pali della squadra tedesca dell'Eintracht di Francoforte
 I due sono apparsi molto sorridenti davanti ai fotografi

3 комментария

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гилберт
Слетел топ и вывел её в топ.
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гилберт
Красивая бразильянка случайно стала моделью???
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aya
Вид сзади особенно хорош!
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