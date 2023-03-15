Как бы тогда сложилась история?

Хайме Пабон, бывший тренер Мохамеда Салаха, рассказал, что в прошлом нападающий «Ливерпуля» хотел играть за «Реал Мадрид».

Сегодня вечером (15 марта) команда Юргена Клоппа сыграет с «Лос Бланкос» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Мерсисайдцы проиграли первый матч на «Энфилде» со счетом 5:2.

В преддверии этого матча Пабон, который работал с Салахом в «Роме», рассказал, что однажды Мо поделился с ним мечтой, передает Relevo:

«Я сказал ему, что должен подписать контракт с «Барселоной», а он сказал мне «нет». Что он всегда мечтал играть за «Реал Мадрид».

Но все же после «Ромы» в 2017 году Салах присоединился к «Ливерпулю» и с тех пор уже стал легендой «Энфилда». Он забил 178 голов и отдал 78 результативных передач в 292 матчах за «красных».