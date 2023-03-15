Хорош не только на поле, но и за его пределами.

После фееричного матча Лиги чемпионов против «Лейпцига», в котором Эрлинг Холанд сделал пента-трик, а его клуб победил 7:0, форвард был нарасхват. Он дал интервью сразу нескольким телеканалам, пообщавшись с признанными футбольными экспертами.

Одним из последних повезло телеканалу CBS Sports. Экспертами на матче «Сити» и «Лейпцига» работала классическая тройка − Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. Помогала им ведущая Джулс Брич. Холанд, как настоящий джентльмен, поздоровался со всеми, а потом приступил к ответам на вопросы.

− Спасибо, что присоединился к нам, − сказала Брич. − Поздравляю тебя с этим феноменальным вечером. Ты забил пять голов, каково это?

− Это прекрасное чувство. Думаю ты единственный здесь [обращаясь к Анри], кто знает, каково забивать много голов.

Ответ особенно оценили бывшие защитники Джейми Каррагер и Майка Ричардс, которые играли за «Ливерпуль» и «Сити» соответственно.

Статистика Холанда в этом сезоне впечатляет: 28 голов в 26 матчах АПЛ и 10 голов в 6 матчах Лиги чемпионов. И он не думает останавливаться!