Напоминает известный мем отечественного производства.

В прошлом легендарный вратарь Рожерио Сени, известный своим мастерским исполнением штрафных и пенальти, ныне занимает пост главного тренера «Сан-Паулу».

Результатами команда пока не блещет, а сам Рожерио крайне эмоционально ведет себя на скамейке запасных, напоминая одно известное видео.

Есть версии, что он таким образом пытался донести футболисту?😅