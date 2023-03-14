В Бразилии, похоже, особый футбольный язык жестов: легендарный вратарь Рожерио Сени освоил его в совершенстве😅
Напоминает известный мем отечественного производства.
В прошлом легендарный вратарь Рожерио Сени, известный своим мастерским исполнением штрафных и пенальти, ныне занимает пост главного тренера «Сан-Паулу».
Результатами команда пока не блещет, а сам Рожерио крайне эмоционально ведет себя на скамейке запасных, напоминая одно известное видео.
Есть версии, что он таким образом пытался донести футболисту?😅
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