Гаспачо
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В Бразилии, похоже, особый футбольный язык жестов: легендарный вратарь Рожерио Сени освоил его в совершенстве😅

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Рожерио Сени Рожерио Сени
Сан-Паулу Сан-Паулу
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Напоминает известный мем отечественного производства.

В прошлом легендарный вратарь Рожерио Сени, известный своим мастерским исполнением штрафных и пенальти, ныне занимает пост главного тренера «Сан-Паулу».

Результатами команда пока не блещет, а сам Рожерио крайне эмоционально ведет себя на скамейке запасных, напоминая одно известное видео.

Есть версии, что он таким образом пытался донести футболисту?😅

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